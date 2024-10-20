«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков в 11 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 11 очков и находятся на 13-й строчке.