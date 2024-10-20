Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 20 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и самарские «Крылья Советов».

Источник: Пресс-служба "Оренбурга"

Команду будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы:

«Оренбург»: Москвичёв, Прохин, Сидоров, Перес, Томпсон, Караташ, Оганесян, Коваленко, Михайлов, Марин, Сахархизан.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков в 11 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 11 очков и находятся на 13-й строчке.

Оренбург
Крылья Советов