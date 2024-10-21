Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта

После официальной выдачи игроку гражданства Прокопец в телеграм-канале агентства SILA International Lawyers поправил себя: «К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность.



Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются.



Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства. Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России.



Приносим свои извинения за неточность в первоначальном комментарии».