Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта

Дуглас Сантос стал гражданином России — Владимир Путин подписал соответствующий указ. Теперь 30-летний защитник сможет играть за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ.
«Зенит» продвигал идею через министерства — управились за несколько месяцев. Правда, теперь придется сходить в военкомат
О близком получении Сантосом российского паспорта сообщил журналист Иван Карпов 19 октября: процедура шла несколько месяцев.
«Зенит» направил запрос в РФС, там изучили инициативу, подготовили справку о заслугах игрока и выдали положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения. 21 октября он официально получил паспорт.
Карпов сразу заявил, что игрок перестанет быть легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России.
Защитник в «Зените» с 2019-го — стал уже четвертым бразильцем в клубе за последние годы с российским паспортом. В 2023-м гражданами РФ стали Малком и Клаудиньо, еще за клуб выступал Марио Фернандес.
Напоминание: теперь все новые граждане России должны встать на учет в военкомате. Согласно закону, принятому этим летом, Сантосу нужно прийти в районный военкомат и пройти медкомиссию, на которой определят категорию годности футболиста к военной службе.
Почему Сантосу можно играть за сборную России
После появления слухов о близком получении паспорта бразильцем спортивный юрист Михаил Прокопец утверждал, что путь в сборную России для защитника закрыт, потому что он играл за Бразилию на Олимпиаде в 2016-м, а новый паспорт не освободит легионерское место в «Зените».
После официальной выдачи игроку гражданства Прокопец в телеграм-канале агентства SILA International Lawyers поправил себя: «К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность.
Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются.
Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства. Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России.
Приносим свои извинения за неточность в первоначальном комментарии».
Реакции на гражданство Сантоса: Радимов доволен, Круговой шутит, Карпин ограничился двумя словами
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов представил «Спорт-Экспрессу» сразу три причины за: «Во-первых, он в России живет уже пять лет, является капитаном команды. Я в этом ничего такого не вижу, в других странах таким же образом получают гражданства. Если ему нравится тут, и он захотел получить паспорт, я только за.
Во-вторых, Сантос везде доказал профессионализм и состоятельность. В-третьих, он отличный футболист, говорить об этом излишне. Это абсолютно хорошая история. И политически верная: пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране».
Бывший защитник «Зенита», выступающий сейчас за ЦСКА, Данил Круговой отшутился в телеграме: «Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора». Круговой сыграл полный матч Вьетнам — Россия, у него фактически та же позиция, что и у Сантоса — левый защитник.
Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов приободрил Кругового, сказав о Сантосе: «Уверен, будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию — наши русские ребята сильнее».
А главный тренер сборной России Валерий Карпин на вопрос о том, как он относится к российскому гражданству Сантоса, выразился кратко. «Пока никак», — сказал он Metaratings.
Автор: Вадим Высоцкий