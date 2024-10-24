Евгений Ловчев жёстко высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне

«Когда приходит новый тренер, мы ждём изменений. Пришел Станкович — что‑то происходило в команде. А сейчас всё хуже и хуже. У “Спартака” пока нет какого‑то футбола. Приходят новые игроки, но, например, Миенти Абена что‑то валит сзади, привезли нападающего с 20 кг лишнего веса. Команда не прогрессирует, а мы ждём от тренера прогресса», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».