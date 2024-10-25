Дисциплинарная комиссия проведет заседание по ситуации с Безбородовым в середине ноября

«Сейчас мы устанавливаем факт, был ли комментарий именно от Владислава, — сказал Каманцев. — Запросили от него объяснение. Когда все документы будут у нас, проведем заседание дисциплинарной комиссии. Это будет сделано до середины ноября, тогда мы все ответы получим, разберемся с этой ситуацией. Хотя это может быть и раньше».