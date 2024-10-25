Дисциплинарная комиссия проведет заседание по ситуации с Безбородовым в середине ноября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит сообщения в социальной сети Telegram, которые могут принадлежать судье Владиславу Безбородову, в середине ноября. Об этом журналистам сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Ранее в Telegram-канале бывшего судьи Анатолия Синяева появились фрагменты комментариев пользователя Владислава Безбородова, в которых он хвалит действующего арбитра Владислава Безбородова. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии. 23 октября в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что дисциплинарная комиссия судейского комитета организации рассмотрит ситуацию с Безбородовым.
«Сейчас мы устанавливаем факт, был ли комментарий именно от Владислава, — сказал Каманцев. — Запросили от него объяснение. Когда все документы будут у нас, проведем заседание дисциплинарной комиссии. Это будет сделано до середины ноября, тогда мы все ответы получим, разберемся с этой ситуацией. Хотя это может быть и раньше».
Президент РФС Александр Дюков также высказался по поводу ситуации. «С Владиславом [Безбородовым] не общался. В судейском комитете есть комиссия, она рассмотрит этот эпизод. Формально, Безбородов не имеет права комментировать судейство и другие вопросы, связанные с футболом без разрешения РФС», — отметил Дюков.
Безбородову 51 год, карьеру судьи он начал в 2001 году. С 2007 года он обслуживает матчи чемпионата России по футболу, на его счету 306 матчей в лиге в качестве главного арбитра.