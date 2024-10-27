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«Оренбург» проиграл «Рубину» в РПЛ и продлил серию без побед до 12 матчей

«Оренбург» проиграл «Рубину» в матче РПЛ и продлил серию без побед до 12 матчей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Саид Сахархизан (27-я минута), в составе казанцев дубль оформил Велдин Ходжа (48, 87).

Казанцы с 18 очками занимают седьмое место в таблице чемпионата, «Оренбург» (8 очков) продлил серию без побед до 12 игр и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 2 ноября сыграет на выезде с московским «Локомотивом», «Оренбург» на следующий день встретится в гостях с лидером чемпионата «Краснодаром».

Оренбург
1:2
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Рашид Рахимов
Голы
Оренбург
Саид Сахархизан
(Ярослав Михайлов)
27′
Рубин
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
48′
Велдин Ходжа
87′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
90+2′
35
Казымджан Караташ
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
76′
6
Мохаммад Горбани
81′
18
Александр Коваленко
14
Ярослав Михайлов
81′
96
Алексей Барановский
80
Джимми Марин
89′
16
Хорди Томпсон
10
Саид Сахархизан
64′
7
Эмирджан Гюрлюк
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
64′
5
Рустамжон Ашурматов
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
33′
10
Мирлинд Даку
21
Александр Зотов
72′
19
Олег Иванов
22
Велдин Ходжа
88′
90′
23
Руслан Безруков
30
Валентин Вада
70′
24
Никола Чумич
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
9
18
Фолы
19
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь