«Оренбург» проиграл «Рубину» в РПЛ и продлил серию без побед до 12 матчей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Саид Сахархизан (27-я минута), в составе казанцев дубль оформил Велдин Ходжа (48, 87).
Казанцы с 18 очками занимают седьмое место в таблице чемпионата, «Оренбург» (8 очков) продлил серию без побед до 12 игр и располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре «Рубин» 2 ноября сыграет на выезде с московским «Локомотивом», «Оренбург» на следующий день встретится в гостях с лидером чемпионата «Краснодаром».