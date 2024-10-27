«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Батраков забил восьмой мяч в текущем чемпионате и занимает первое место в списке лучших бомбардиров. Семь голов у полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который летом перешел в петербургский клуб из «Локомотива». Глушенков не принимал участия в игре из-за травмы.