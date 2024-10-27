«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт Петербурге.
В составе «Зенита» мяч забил Андрей Мостовой (51-я минута). У «Локомотива» отличился Алексей Батраков (68).
Батраков забил восьмой мяч в текущем чемпионате и занимает первое место в списке лучших бомбардиров. Семь голов у полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который летом перешел в петербургский клуб из «Локомотива». Глушенков не принимал участия в игре из-за травмы.
«Зенит» набрал 30 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Локомотив» располагается на 3-й строчке с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», который также набрал 30 очков, но опережает «Зенит» благодаря победе в личной встрече (2:0). Команда из Краснодара матч 13-го тура проведет 28 октября в Самаре с «Крыльями Советов».
В следующем туре «Зенит» примет махачкалинское «Динамо», «Локомотив» дома сыграет с казанским «Рубином». Встречи пройдут 2 ноября.