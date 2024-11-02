«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

В начале второго тайма между игроками команд состоялась массовая драка, по итогам которой красные карточки получили защитник армейцев Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. В ходе инцидента игроку обороны гостей Срджану Бабичу разбили губу. В концовке встречи поле после второй желтой карточки покинул полузащитник ЦСКА Иван Обляков.