«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» обыграли ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве на домашней арене армейцев и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Тео Бонгонда (45-я минута) и бывший игрок ЦСКА Хесус Медина (90+9).
В начале второго тайма между игроками команд состоялась массовая драка, по итогам которой красные карточки получили защитник армейцев Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. В ходе инцидента игроку обороны гостей Срджану Бабичу разбили губу. В концовке встречи поле после второй желтой карточки покинул полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
«Спартак» впервые с апреля 2017 года обыграл ЦСКА в гостевом матче чемпионата России, тогда команда победила со счетом 2:1. Беспроигрышная домашняя серия армейцев в играх РПЛ против «Спартака» насчитывала семь матчей.
«Красно-белые» набрали 25 очков и опередили ЦСКА (24) в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на пятую строчку.
В следующем матче «Спартак» 10 ноября примет тольяттинский «Акрон», «красно-синие» в тот же день сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов».