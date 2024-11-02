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«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» обыграли ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на домашней арене армейцев и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Тео Бонгонда (45-я минута) и бывший игрок ЦСКА Хесус Медина (90+9).

В начале второго тайма между игроками команд состоялась массовая драка, по итогам которой красные карточки получили защитник армейцев Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. В ходе инцидента игроку обороны гостей Срджану Бабичу разбили губу. В концовке встречи поле после второй желтой карточки покинул полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

«Спартак» впервые с апреля 2017 года обыграл ЦСКА в гостевом матче чемпионата России, тогда команда победила со счетом 2:1. Беспроигрышная домашняя серия армейцев в играх РПЛ против «Спартака» насчитывала семь матчей.

«Красно-белые» набрали 25 очков и опередили ЦСКА (24) в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на пятую строчку.

В следующем матче «Спартак» 10 ноября примет тольяттинский «Акрон», «красно-синие» в тот же день сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов».

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
45′
Хесус Мануэль Медина
90+8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
57′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
69′
85′
22
Милан Гайич
63′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
5
Саша Зделар
79′
17
Кирилл Глебов
21
Аббосбек Файзуллаев
63′
15
Миралем Пьянич
83′
31
Матвей Кисляк
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
57′
68
Руслан Литвинов
60′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
57′
25
Данил Пруцев
82′
97
Даниил Денисов
90′
8
Маркиньос
90′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
87′
19
Хесус Мануэль Медина
77
Тео Бонгонда
64′
4
Алексис Дуарте
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
17
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь