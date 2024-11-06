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ФИФА одобрила смену спортивного гражданства защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), так как Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила игроку смену спортивного гражданства. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил гражданство страны Сантосу. 25 октября футболист получил российский паспорт.

«ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока. Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от Российского футбольного союза — с этого момента Дуглас Сантос не считается легионером», — говорится в сообщении.

Сантосу 30 лет, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 200 матчей в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 33 голевые передачи.

Ранее Сантос выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Минейро», испанскую «Гранаду» и итальянский «Удинезе». В составе «Атлетико Минейро» он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух главных клубных турниров континента — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В составе сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом в 2016 году.

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