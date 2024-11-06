ФИФА одобрила смену спортивного гражданства защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу

21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил гражданство страны Сантосу. 25 октября футболист получил российский паспорт.
«ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока. Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от Российского футбольного союза — с этого момента Дуглас Сантос не считается легионером», — говорится в сообщении.
Сантосу 30 лет, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 200 матчей в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 33 голевые передачи.
Ранее Сантос выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Минейро», испанскую «Гранаду» и итальянский «Удинезе». В составе «Атлетико Минейро» он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух главных клубных турниров континента — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В составе сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом в 2016 году.