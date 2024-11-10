Власти в регионах наплевали на российский футбол? Досталось даже Карпину

Футбол в России держится на государственных деньгах в абсолютном большинстве случаев — это факт, который вряд ли получится оспорить. Практически все профессиональные клубы существуют благодаря влиятельным покровителям в госструктурах или губернаторам-фанатам. Поэтому смена власти крайне отрицательно влияет на настроение футбольных менеджеров, которые нервно ждут возможных перемен.
Конечно, если новый чиновник любит футбол, то можно выдохнуть — деньги будут. А если он терпеть его не может? Или просто считает, что деньги стоит перевести на более нужные вещи? Такое было всегда — более того, происходит прямо сейчас в РПЛ. Каким клубам не повезло?
Главным станет «Акрон»?
Первыми, кто почувствовал на себе нелюбовь властей, стали «Крылья Советов». Клуб сейчас находится, если можно так сказать, в зоне риска.
Дело в том, что весной в Самарской области сменилось руководство — вместо Дмитрия Азарова на пост губернатора заступил Вячеслав Федорищев. Он же выиграл сентябрьские выборы в регионе и теперь будет править им пять лет.
Поначалу казалось, что Федорищев неравнодушен к спорту. Губернатор пресек спекуляции вокруг Игоря Осинькина, откликнувшись на призыв капитана «Крыльев» Александра Солдатенкова. Волевым решением главный тренер, которого очень любят в команде, остался при должности.
Но очень скоро пошли разговоры об ухудшении ситуации в клубе. По некоторым данным, бюджет «Крыльев» в новом сезоне будет урезан на треть. Региональные власти (читай — новый губернатор) хотят уменьшить вливания в футбол на один миллиард рублей.
Такой расклад для самарского клуба можно назвать крайне неприятным. Чтобы остаться на плаву, ему придется продавать ведущих игроков и всё-таки расставаться с Осинькиным. Ситуация усугубляется тем, что «Крылья» рискуют потерять некоторых спонсоров. Если так пойдет и дальше, то главным клубом Самарской области может стать частный «Акрон», на бюджет которого никакие губернаторы не влияют.
И ведь футболисты — не единственные, кто страдает от смены власти. В хоккейной «Ладе» задерживают зарплату. Баскетбольная «Самара» столкнулась с такой же проблемой. А ведь есть еще волейбольная «Нова», которая и до этого жила небогато. По сути, сейчас весь профессиональный спорт Самарской области находится в подвешенном состоянии.
Федорищев, конечно, мотивирует перемены благими целями. Мол, сэкономленные деньги пойдут на массовый спорт, а клубы пусть ищут себе спонсоров. Губернатор призывает не волноваться и заверяет, что все финансовые обязательства на ближайший сезон будут выполнены. А вот что дальше — вопрос.
«Денег как не давали, так и не будут давать»
Подобная ситуация сложилась и в «Ростове». Клуб, где работает главный тренер сборной России Валерий Карпин, может резко пойти ко дну.
Последние 15 лет Ростовской областью руководил Василий Голубев. При нем главный клуб региона играл в еврокубках и брал медали чемпионата России. В начале ноября Голубев покинул свой пост, и теперь в области новый начальник — Юрий Слюсарь. Пока он только исполняет обязанности — выборы пройдут в сентябре следующего года.
Еще до своей отставки Голубев инициировал продажу 25,99% акций «Ростова» в частные руки. Приватизация должна была привлечь новых спонсоров, которые смогли бы сохранить текущий бюджет клуба и при этом сократить нагрузку на государство. Законопроект пока не принят, а если его всё же утвердят местные депутаты, то реализация будет проходить под контролем нового губернатора.
На фоне ухода Голубева поползли слухи, что «Ростову» грозит сокращение бюджета. Их подогрел Валерий Карпин, который после одного из матчей прокомментировал смену власти. «Денег как не давали, так и не будут давать», — заявил тренер. Ситуация усугубилась длительной серией без побед, которую команда прервала лишь накануне, обыграв «Химки» (3:1).
Конечно, «Ростову» в целом не позавидуешь — из-за закрытия аэропорта команда вынуждена постоянно ездить на автобусах и поездах, что негативно сказывается на форме и моральном настрое. Но если сейчас еще и бюджет урежут, то ситуация может стать по-настоящему угрожающей.
Грядут непростые времена
Увы, таких историй множество. Если губернаторы на местах любят футбол и профессиональный спорт в целом, то клубы живут в шоколаде. Без любви приходится тяжело. В свое время это прочувствовали на себе «Луч-Энергия», «Томь», «Мордовия», «Сибирь», «Енисей» и многие другие клубы — обласканные властью, они пробивались в высший дивизион (и некоторые даже закреплялись), а с потерей поддержки скатывались в пучину первых-вторых лиг.
Поэтому болельщикам «Крыльев Советов» и «Ростова» стоит запастись терпением и верой в лучшее. Пока же грядут непростые времена.
Дмитрий Панов