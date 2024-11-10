Власти в регионах наплевали на российский футбол? Досталось даже Карпину

Конечно, если новый чиновник любит футбол, то можно выдохнуть — деньги будут. А если он терпеть его не может? Или просто считает, что деньги стоит перевести на более нужные вещи? Такое было всегда — более того, происходит прямо сейчас в РПЛ. Каким клубам не повезло?