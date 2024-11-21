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Шамиль Газизов рассказал о смерти сына: «Ему было 18 лет»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, в прошлом работавший в «Уфе» и московском «Спартаке», в интервью «Матч ТВ» рассказал о смерти сына.

Источник: Соцсети

— Если брать футбол, то меня в него привел сын, которого сейчас нет. Именно с его подачи я стал серьезно смотреть на футбол.

— Он тоже занимался?

— Просто он тоже любил футбол. Сам Тимур больше плаванием занимался, но футбол любил, понимал меня. Его любовь к этому виду спорта меня сюда притащила. Он видел, что я занимаюсь футболом и начал команду создавать, это Тимуру импонировало.

— Он же был совсем юным, когда его не стало?

— Ему было 18 лет.

— Что случилось?

— Это было связано со здоровьем. Иногда у молодых ребят-спортсменов возникают проблемы с сердцем. Тут было так же. Где-то недоглядели. Он заснул и не проснулся. Кардиомиопатия. При этом в детстве был поставлен диагноз астма. Его преодолели за счет присутствия спорта в жизни Тимура. Он плавал и перестал кашлять, а потом опять кашель появился. Мы думали, что это связанный с астмой кашель, а он оказался сердечный. Мы вроде регулярно делали кардиограмму, ведь он занимался плаванием, и у него неплохо получалось. В кардиограмме все нормально показывало. Но надо было более глубоко смотреть…

— Каково вообще родителям пережить такое?

— Это теперь со мной на всю жизнь. Мне чуть легче было пережить, жене — тяжелее.

— Можно ли сказать, что сейчас вы занимаетесь футболом в память о сыне?

— Я бы не сказал, что это дань памяти. Просто Тимур меня в это привел, а я продолжаю. Мне это нравится, и у меня чуть-чуть получается, — поделился 56-летний спортивный функционер.

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