Футболисты «Ростова» одержали волевую победу над ЦСКА в матче чемпионата России

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. «Ростов» располагается на восьмой позиции, набрав 20 очков. В следующем туре ЦСКА примет казанский «Рубин», «Ростов» сыграет на своем поле против «Пари Нижний Новгород». Обе встречи пройдут 30 ноября.