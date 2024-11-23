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Футболисты «Ростова» одержали волевую победу над ЦСКА в матче чемпионата России

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в гостевом матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

В составе победителей забитыми мячами отметился Егор Голенков (77-я и 89-я минуты). У проигравших гол забил Келлвен (4-я минута).

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. «Ростов» располагается на восьмой позиции, набрав 20 очков. В следующем туре ЦСКА примет казанский «Рубин», «Ростов» сыграет на своем поле против «Пари Нижний Новгород». Обе встречи пройдут 30 ноября.

ЦСКА
1:2
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 6751 зритель
Главные тренеры
Марко Николич
Валерий Карпин
Голы
ЦСКА
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
(Тамерлан Мусаев)
4′
Ростов
Егор Голенков
(Николай Комличенко)
77′
Егор Голенков
90′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
90′
10
Иван Обляков
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
3
Данил Круговой
48′
87′
19
Рифат Жемалетдинов
11
Тамерлан Мусаев
87′
9
Сауль Гуарирапа
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
3
Умар Сако
65′
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
65′
18
Константин Кучаев
70′
62
Иван Комаров
75′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
75′
69
Егор Голенков
90′
27
Николай Комличенко
90′
11
Алексей Сутормин
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
19
Фолы
8
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь