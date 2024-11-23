Футболисты «Ростова» одержали волевую победу над ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в гостевом матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
В составе победителей забитыми мячами отметился Егор Голенков (77-я и 89-я минуты). У проигравших гол забил Келлвен (4-я минута).
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. «Ростов» располагается на восьмой позиции, набрав 20 очков. В следующем туре ЦСКА примет казанский «Рубин», «Ростов» сыграет на своем поле против «Пари Нижний Новгород». Обе встречи пройдут 30 ноября.