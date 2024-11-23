Карпин одним решением перевернул матч с ЦСКА! Суперкамбэк «Ростова». Видео

За волю к победе «Ростов» заслуживает не три очка, а все десять. Дончане прервали неудачную серию с ЦСКА: 11 матчей без побед в целом и пять выездных поражений подряд. Но есть большие вопросы к Николичу. Почему он сделал первые (и единственные) замены только на 87-й минуте, хотя инициативу давно забрал соперник? Нужно же было как-то реагировать на ход Карпина? Команда провела отличный первый тайм и бездарный второй.