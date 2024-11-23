Карпин одним решением перевернул матч с ЦСКА! Суперкамбэк «Ростова». Видео

ЦСКА сенсационно уступил «Ростову» в домашнем матче 16-го тура РПЛ. Армейцы выглядели заметно сильнее, но потом резко сбавили. Спасибо грамотному решению Карпина.
Эти же соперники бодались на снежной московской поляне в декабре прошлого года. Сейчас погода была благосклоннее и не подарила сугробы, тем не менее играть на мокром газоне при температуре +1°C — тоже то ещё удовольствие. Хорошо хоть, четыре города РПЛ с тёплым климатом — Краснодар, Ростов-на-Дону, Каспийск и Грозный — примут все восемь матчей своих команд в 17-м и 18-м турах.
Начало получилось бодрым. На четвёртой минуте Келлвен обыгрался с Мусаевым и выскочил из-за спины Осипенко. Максим, видимо, ещё не отвык от пассивности сборной Сирии и позволил бразильцу спокойно низом уложить мяч в дальний угол.
Активен был и Файзуллаев. Сегодня он действовал в роли второго нападающего, в то время как Облякова Николич отрядил с фланга в центр. Эксперимент получился удачным. Иван и атаки разгонял отлично, и сам на ударные позиции выбегал. А Аббосбек освоил непривычную роль за счёт скорости и нацеленности на ворота. Судя по всему, к схеме 3−5−2 в ЦСКА стоит привыкнуть. Она обеспечивает заметное преимущество в середине поля.
Стоит похвалить и Лукина. Матвей подменяет дисквалифицированного Рошу и не подводит. Сегодня он частенько блокировал удары «Ростова» и при этом сам едва не забил после подачи с углового — в прыжке помешал Ятимов.
Полевые же игроки ростовчан смотрелись блекло — конструктива впереди не хватало, забросы на Комличенко не помогали. Отметить можно разве что несколько раз классно сыгравшего на перехвате Глебова.
Второй тайм проходил без моментов вплоть до самой концовки. ЦСКА всё устраивало, так что армейцы включили пассивность. Попытки «Ростова» всё равно ни к чему не приводили. Не работало даже правило бывших — на 65-й минуте вышел Кучаев.
Всё изменилось, когда Карпин организовал навал с парой столбов Комличенко — Голенков. Гол быстро пришёл! Никем не прикрытый Егор поймал скидку Николая и не без ошибки Дивеева с лёта уложил мяч в ворота.
И это не всё! За минуту до финала основного времени Байрамян подал стандарт. Дивеев неудачно срезал мяч в перекладину, а Голенков добил его кивком головы. Безумный финиш!
За волю к победе «Ростов» заслуживает не три очка, а все десять. Дончане прервали неудачную серию с ЦСКА: 11 матчей без побед в целом и пять выездных поражений подряд. Но есть большие вопросы к Николичу. Почему он сделал первые (и единственные) замены только на 87-й минуте, хотя инициативу давно забрал соперник? Нужно же было как-то реагировать на ход Карпина? Команда провела отличный первый тайм и бездарный второй.
Автор: Георгий Илющенко