«Спартак» разгромил «Локомотив» благодаря покеру Угальде

Футболисты московского «Спартака» обыграли столичный «Локомотив» со счетом 5:2 в домашнем матче 16-го Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей четыре мяча забил Манфред Угальде (10, 21, 34, 73-я минуты), еще один гол на счету Эсекьеля Барко (80). У проигравших отличились Сергей Пиняев (55-я минута) и Жерзино Ньямси (63).
Угальде — четвертый игрок в истории «Спартака», оформивший покер в чемпионате России. Ранее это делали Валерий Масалитин, Андрей Тихонов (оба — 1994 год) и Александр Ширко (1998). Последний раз в РПЛ четыре гола забивал Маттео Кассьерра («Зенит») в ворота «Ахмата» в мае — тогда он оформил первый пента-трик в истории лиги.
22-летний костариканец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ (12 голов), опередив Алексея Батракова из «Локомотива» (10).
«Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 34 очками расположился на третьей строчке.
В следующем туре «Спартак» 1 декабря в гостях сыграет с «Краснодаром», «Локомотив» в тот же день примет подмосковные «Химки».