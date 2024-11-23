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«Спартак» разгромил «Локомотив» благодаря покеру Угальде

Встреча завершилась со счетом 5:2. Костариканец стал первым игроком «Спартака» с 1998 года с четырьмя забитыми голами в одном матче РПЛ.

Источник: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» обыграли столичный «Локомотив» со счетом 5:2 в домашнем матче 16-го Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей четыре мяча забил Манфред Угальде (10, 21, 34, 73-я минуты), еще один гол на счету Эсекьеля Барко (80). У проигравших отличились Сергей Пиняев (55-я минута) и Жерзино Ньямси (63).

Угальде — четвертый игрок в истории «Спартака», оформивший покер в чемпионате России. Ранее это делали Валерий Масалитин, Андрей Тихонов (оба — 1994 год) и Александр Ширко (1998). Последний раз в РПЛ четыре гола забивал Маттео Кассьерра («Зенит») в ворота «Ахмата» в мае — тогда он оформил первый пента-трик в истории лиги.

22-летний костариканец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ (12 голов), опередив Алексея Батракова из «Локомотива» (10).

«Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 34 очками расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Спартак» 1 декабря в гостях сыграет с «Краснодаром», «Локомотив» в тот же день примет подмосковные «Химки».

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
71′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
71′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
47′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
47′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
47′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь