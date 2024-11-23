«Спартак» разгромил «Локомотив» благодаря покеру Угальде

Угальде — четвертый игрок в истории «Спартака», оформивший покер в чемпионате России. Ранее это делали Валерий Масалитин, Андрей Тихонов (оба — 1994 год) и Александр Ширко (1998). Последний раз в РПЛ четыре гола забивал Маттео Кассьерра («Зенит») в ворота «Ахмата» в мае — тогда он оформил первый пента-трик в истории лиги.