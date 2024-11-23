Угальде удивлен, что последний раз игрок «Спартака» делал покер до его рождения

Угальде благодаря покеру вышел в лидеры в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ (12 голов). «Я работаю для того, чтобы забивать голы, но самое главное — команда, приносить ей пользу. Если при этом я стану лучшим бомбардиром чемпионата, то будет, конечно, хорошо», — сказал он.