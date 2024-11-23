Угальде удивлен, что последний раз игрок «Спартака» делал покер до его рождения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде удивлен, что последний раз футболист красно-белых забивал четыре мяча в одном матче до его рождения. Об этом он рассказал журналистам после игры.
Угальде в субботу в матче с «Локомотивом» (5:2) стал первым игроком «Спартака», который оформил покер в XXI веке. Предыдущим игроком с таким достижением был Александр Ширко (1998 год).
«Я очень счастлив, благодарен Богу и партнерам по команде, которые помогли мне забить четыре мяча. Буду продолжать работать», — сказал Угальде, родившийся в 2002 году.
«Удивляет ли, что последний раз футболист “Спартака” оформил покер до моего рождения? Да, это довольно странные ощущения, но я рад, что стал игроком “Спартака”, который снова смог забить четыре гола», — добавил он.
Угальде благодаря покеру вышел в лидеры в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ (12 голов). «Я работаю для того, чтобы забивать голы, но самое главное — команда, приносить ей пользу. Если при этом я стану лучшим бомбардиром чемпионата, то будет, конечно, хорошо», — сказал он.