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Угальде удивлен, что последний раз игрок «Спартака» делал покер до его рождения

Форвард забил четыре гола в игре чемпионата России с «Локомотивом».

Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде удивлен, что последний раз футболист красно-белых забивал четыре мяча в одном матче до его рождения. Об этом он рассказал журналистам после игры.

Угальде в субботу в матче с «Локомотивом» (5:2) стал первым игроком «Спартака», который оформил покер в XXI веке. Предыдущим игроком с таким достижением был Александр Ширко (1998 год).

«Я очень счастлив, благодарен Богу и партнерам по команде, которые помогли мне забить четыре мяча. Буду продолжать работать», — сказал Угальде, родившийся в 2002 году.

«Удивляет ли, что последний раз футболист “Спартака” оформил покер до моего рождения? Да, это довольно странные ощущения, но я рад, что стал игроком “Спартака”, который снова смог забить четыре гола», — добавил он.

Угальде благодаря покеру вышел в лидеры в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ (12 голов). «Я работаю для того, чтобы забивать голы, но самое главное — команда, приносить ей пользу. Если при этом я стану лучшим бомбардиром чемпионата, то будет, конечно, хорошо», — сказал он.

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 20125 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
70′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
70′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
46′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
46′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
46′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь