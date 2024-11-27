Отразивший пенальти ценой травмы Ломаев выбыл до конца года

Голкипер получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», когда отразил пенальти в исполнении Даниила Уткина на 68-й минуте. После того, как голкипер парировал удар, он неудачно упал на газон и получил повреждение плеча. Ломаев не смог продолжить игру, его сменил Сергей Песьяков. Голкипер покинул поле с наложенным бандажом на плечо и левую руку.