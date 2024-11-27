Отразивший пенальти ценой травмы Ломаев выбыл до конца года

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев из-за травмы не примет участия в оставшихся двух матчах первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Голкипер получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», когда отразил пенальти в исполнении Даниила Уткина на 68-й минуте. После того, как голкипер парировал удар, он неудачно упал на газон и получил повреждение плеча. Ломаев не смог продолжить игру, его сменил Сергей Песьяков. Голкипер покинул поле с наложенным бандажом на плечо и левую руку.
«Голкипер “Крыльев” Иван Ломаев прошел обследование МРТ, по результатам которого выявлено повреждение суставной губы надостной мышцы. Возможно, потребуется операция», — говорится в заявлении.
До конца 2024 года «Крылья Советов» 1 декабря на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а 7 декабря в гостях встретится с «Ростовом».
Ломаеву 25 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах и дважды сыграл на ноль.