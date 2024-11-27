«Я мог лишиться профессии в том числе». Почему «Крылья» Слуцкого проиграли «Тереку» в 2009-м?

— Обстановка вообще была сложная: играли хорошо, шли в тройке, но зарплату нам долго не выплачивали, а тут еще этот матч, после которого «Крылья» покатились вниз. От нас ничего не зависело, все решалось выше. Остался неприятный осадок, никому не пожелал бы пройти через такое. Отыграл тогда оба тайма и до сих пор не могу собрать впечатления воедино. В команде особо никто ни о чем не знал. Я, арендованный, 21-летний, старался не копаться в таких вещах. Ходили разговоры на уровне слухов: якобы матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон. Абстрагировался, хотя по некоторым признакам было видно: что-то идет не так.