В «Динамо» высказались о заявлении губернатора Самарской области Федорищева

«Наша позиция совпадает с той позицией, которая сегодня была выражена РПЛ. Мы за то, чтобы та информация, которая была выдана губернатором Самарской области, была расследована компетентными органами, а также РФС. И доведена до её завершения. Наш клуб придерживается честной игры. Мы заинтересованы в том, чтобы все участники нашей лиги придерживались того же. То, что мы услышали от губернатора, это то, что есть улики того, что футбольный клуб “Крылья Советов” мог быть вовлечен в то, во что нельзя быть увлечённым. Хочется, чтобы компетентные органы провели расследование и вынесли свой вердикт», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.