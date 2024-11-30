«Акрон» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.