Осинькин хочет уйти из «Крыльев». Его не отпускают

59-летнему специалисту не понравились слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом — это слишком много». Чиновник говорил абстрактно, однако у всех сложилось мнение, что речь именно о самарском клубе — в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.