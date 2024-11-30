Как же ожил «Ростов»! Команда Карпина поиздевалась над конкурентом в жёсткой бойне

Нижегородцы отдыхали в середине недели, ведь не пробились в плей-офф Кубка России. Ростовчане же второй раз подряд обыграли «Спартак» плюс между этим расправились в РПЛ с «Химками» и ЦСКА, так что находились на явном моральном подъёме. Плюс в среду не играли Саравия и Роналдо, только во втором тайме вышли Осипенко, Лангович, Комаров, Мохеби и Комличенко. Все они вышли сегодня в старте. Карпин не только добился результата, но также провёл активную ротацию и не загонял футболистов.