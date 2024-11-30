Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как же ожил «Ростов»! Команда Карпина поиздевалась над конкурентом в жёсткой бойне

В последний раз столь же мощно ростовчане побеждали команду Хвичи.

Источник: fc-rostov.ru

Матч «Ростова» и «Пари НН» в первую очередь привлекал тренерской афишей — Карпин против Гончаренко. И он оправдал ожидания.

Нижегородцы отдыхали в середине недели, ведь не пробились в плей-офф Кубка России. Ростовчане же второй раз подряд обыграли «Спартак» плюс между этим расправились в РПЛ с «Химками» и ЦСКА, так что находились на явном моральном подъёме. Плюс в среду не играли Саравия и Роналдо, только во втором тайме вышли Осипенко, Лангович, Комаров, Мохеби и Комличенко. Все они вышли сегодня в старте. Карпин не только добился результата, но также провёл активную ротацию и не загонял футболистов.

Гоцук в «Пари НН» при Гончаренко отошёл на второй план. Его роль на себя взял Карич — едва не забил после подачи углового Калинским в самом начале матча. Ворота «Акрона» он так уже вскрывал. Здесь же не повезло: Ятимов до мяча не дотягивался — его выручила штанга.

«Ростов» сперва ответил плотным выстрелом Комарова — Медведев, несмотря на неприятный рикошет, справился. А затем Роналдо воспользовался скидкой головой Мохеби и с лёта попал в цель. Вот только перед этим бразилец подыграл себе рукой. VAR всё контролировал.

Хоть «Пари НН» даже больше владел мячом (не самая типичная история), Медведев вступал в игру куда чаще Ятимова — матч шёл под контролем «Ростова». На 32-й минуте команда Карпина отличилась уже легитимно: Комаров навесил с угла поля, Комличенко скинул головой, Осипенко легчайше отклеился от того же Карича и замкнул с левой.

Моментов в целом было немного: ещё пару штук не реализовал Комличенко, выше ворот из выгодной позиции стрельнул Калинский. Зато нарушений хватало: в первом тайме получилось солидное соотношение 12:8, судья Бобровский раздал пять жёлтых — две хозяевам и три гостям.

Теперь викторина. Как думаете, кто из предупреждённых футболистов получил красную? Калинский, Эктов, Каккоев? Может, Мелёхин или Роналдо? Никто! Босельи на 49-й минуте врезал шипами по ноге Глебова. Сперва Бобровский показал жёлтую, но потом посмотрел видеоповтор и изменил решение.

«Веселье» продолжилось — вскоре и Тичич «повис» на жёлтой. «Ростов» уязвимостью соперника воспользовался и оформили настоящую красоту: на 60-й минуте разыграли второй подряд угловой через короткий пас, Глебов пяточкой конфетно вывел на ворота Саравию, и тот вколотил в ближний угол. Есть дебютный гол уругвайца в России!

Дальше и третий залетел. И отличился снова Осипенко! Ростовский Серхио Рамос во время углового (а как же) поймал отскок от ноги Шнапцева и оформил дубль. Знаете, что самое интересное? За предыдущие 16 туров «Ростов» ни разу не забил после угловых. Сегодня три гола получились именно такими. Видимо, копили удачу и выплеснули её всю без остатка.

Там ещё и Глебов издали пробил, а Мухин случайно отразил мяч рукой. И это тоже вслед за угловым! Как же в тот момент хотелось, чтобы к точке подошёл Осипенко! Однако сделал это Комличенко. 4:0!

Ростовчане великодушно не стали развивать преимущество и на этом закончили. В последний раз они с такой же разницей в счёте побеждали 7 ноября 2021 года — тогда вместе с Баштушем, Гиговичем, Альмквистом и Полозом испепелили «Рубин» (5:1) Слуцкого с Хвичей и Хван Ин Бёмом.

Главное, впрочем, не это. У команды Карпина пять побед подряд с общей разницей 12:3. Хотя ранее она трижды уступила и пять раз скатала ничью. Если это не воскрешение, то что?

Георгий Илющенко

Ростов
4:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 6545 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Виктор Гончаренко
Голы
Ростов
Максим Осипенко
(Николай Комличенко)
32′
Родриго Саравия
(Данил Глебов)
60′
Максим Осипенко
65′
Николай Комличенко
73′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
62
Иван Комаров
87
Андрей Лангович
4
Виктор Мелехин
43′
74′
3
Умар Сако
9
Мохаммад Мохебби
74′
10
Кирилл Щетинин
89
Родриго Саравия
84′
11
Алексей Сутормин
7
Роналдо
11′
74′
69
Егор Голенков
27
Николай Комличенко
84′
19
Хорен Байрамян
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
41′
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
34′
78
Николай Калинский
6′
20
Хуан Мануэль Боселли
49′
70
Максим Шнапцев
74′
7
Владислав Карапузов
19
Никита Ермаков
74′
10
Александр Трошечкин
34
Антон Мухин
74′
80
Валерий Царукян
99
Станислав Магкеев
54′
24
Кирилл Гоцук
29
Лука Веснер Тичич
56′
80′
90
Огнен Ожегович
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
22
Фолы
14
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь