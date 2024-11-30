Президент «Ростова» Арутюнянц: слова Гончаренко — эмоции после поражения, я это понимаю

«Я не комментирую судейство. Возможно, слова главного тренера “Пари НН” — эмоции после поражения. Всегда эмоции, когда команда проигрывает. Любая команда остаётся недовольной. Я понимаю эти эмоции», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.