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Президент «Ростова» Арутюнянц: слова Гончаренко — эмоции после поражения, я это понимаю

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал словесный конфликт между главным тренером «Пари НН» Виктором Гончаренко и арбитров Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Наставник нижегородцев спорил с судьёй по поводу спорных эпизодов в игре. Встреча завершилась победой ростовчан со счётом 4:0.

«Я не комментирую судейство. Возможно, слова главного тренера “Пари НН” — эмоции после поражения. Всегда эмоции, когда команда проигрывает. Любая команда остаётся недовольной. Я понимаю эти эмоции», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Гончаренко получил красную карточку, находясь в подтрибунном помещении после встречи с «Ростовом».

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