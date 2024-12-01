«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в центральном матче 17-го тура чемпионата России

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Программа 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной встрече дня московский «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром», также состоятся матчи «Локомотив» — «Химки», «Зенит» — «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала) — «Факел».
Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» начнется в 19:30 мск. Краснодарская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 16 матчах. «Спартак» с 31 очком располагается на четвертой позиции. Матч первой части чемпионата России в Москве завершился разгромной победой краснодарцев со счетом 3:0.
«Краснодар» до сих пор является единственной командой, которая еще не проиграла в РПЛ. В 16 матчах подопечные Мурада Мусаева одержали 11 побед и 5 раз сыграли вничью. При этом краснодарская команда в последних матчах немного забуксовала и после ничьих в играх с казанским «Рубином» (1:1) и подмосковными «Химками» (2:2) упустила лидирующую позицию, которую занял петербургский «Зенит». «Спартак», наоборот, идет в чемпионате с серией из четырех побед, в последний раз красно-белые проиграли 19 октября именно «Краснодару».
На этой неделе обе команды провели матчи в Фонбет — Кубке России. «Спартак» на выезде уступил «Ростову» в ответной игре ¼ финала «пути РПЛ» (1:2), по сумме двух встреч вылетев в плей-офф «пути регионов». «Краснодар» на выезде победил «Тюмень» в игре первого этапа ¼ финала «пути регионов» (3:3, 4:2 по пенальти). Во втором этапе четвертьфинала «пути регионов» «Спартак» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», «Краснодар» дома встретится с грозненским «Ахматом», встречи пройдут в марте.
Матчи «Зенита» и «Локомотива»
В первой встрече дня московский «Локомотив» на своем поле сыграет с «Химками», игра начнется в 14:00 мск. Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Химки» с 13 очками располагаются на 13-й позиции. Игра первой части чемпионата России завершилась победой «Химок» со счетом 2:0.
Также в воскресенье лидер РПЛ «Зенит» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра начнется в 16:30 мск. Петербургская команда с 39 очками располагается на первой позиции, «Крылья Советов» с 15 очками занимают 12-е место.
Самарская команда стала самой обсуждаемой на этой неделе — во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал резонансное заявление, рассказав со ссылкой на представителя клуба о долгах в размере 36 млн рублей, которые якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». В четверг прошло внеочередное общее собрание клубов РПЛ, лига отправила обращение к Федорищеву с целью предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. В тот же день Федорищев предоставил факты коррупции правоохранительным органам, также с губернатором провел встречу генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что в организации проводят проверку матчей «Крыльев Советов» с октября.
Еще в одном матче игрового дня махачкалинское «Динамо» дома сыграет с воронежским «Факелом», игра начнется в 19:00 мск. Махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Факел» с 13 очками располагается на 14-й позиции. Игра команд в первой части чемпионата России завершилась вничью со счетом 1:1.
Программа 17-го тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день «Акрон» дома обыграл «Оренбург» (1:0), «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (2:2), «Ростов» на своем поле разгромил «Пари Нижний Новгород» (4:0). 2 декабря состоится матч «Ахмат» — «Динамо» (Москва).