«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в центральном матче 17-го тура чемпионата России

«Краснодар» до сих пор является единственной командой, которая еще не проиграла в РПЛ. В 16 матчах подопечные Мурада Мусаева одержали 11 побед и 5 раз сыграли вничью. При этом краснодарская команда в последних матчах немного забуксовала и после ничьих в играх с казанским «Рубином» (1:1) и подмосковными «Химками» (2:2) упустила лидирующую позицию, которую занял петербургский «Зенит». «Спартак», наоборот, идет в чемпионате с серией из четырех побед, в последний раз красно-белые проиграли 19 октября именно «Краснодару».