Федорищев атакует: «Крылья Советов» проверяют по 4 статьям УК РФ, под ударом агент Андреев

«Напомню, что это легендарная команда. Сделаем все необходимое, чтобы она не нуждалась ни в чем, а занималась только чистым спортом. Но увидев объем средств, который мы направляем в период СВО… Увидев, как мы их направляем, через какие фонды, с какой отчетностью, с какой последовательностью. Проанализировав стоимость игроков, которые продаются в интересах коммерческих структур, связанных с агентством Павла Андреева, принял решение глубоко изучить вопрос. Поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, а дополнительное изучение документов, которые мы имеем право изучать», — подчеркнул глава региона.