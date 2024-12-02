Федорищев атакует: «Крылья Советов» проверяют по 4 статьям УК РФ, под ударом агент Андреев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве региона. На нем чиновник продолжил обсуждать тему, поднятую им на прошлой неделе. Он серьезно намерен бороться с коррупцией в российском футболе.
«Крылья» уже проверяет прокуратура
Федорищев сообщил, что подготовил заявление для региональной прокуратуры и ГУМВД России, в котором попросил провести проверку «Крыльев Советов» по четырем статьям УК РФ.
«У нас в регионе играют две команды из РПЛ. Мною подготовлено заявление, чтобы проинформировать прокуратуру и МВД по фактам совершения преступлений по статьям 201 (Злоупотребление полномочиями), 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (Мошенничество) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ. В консультации с правоохранительными органами получил рекомендацию особо не озвучивать. Знаю, что многие СМИ вольно трактуют документы. Хочу поправить коллег — заявление глубже, больше и обширнее. Оттолкнувшись от проблематики судейства, в некоторых матчах с извлекающими выгоду судьями мы увидели ситуацию системнее», — заявил чиновник.
Как отметил Федорищев, он делает все исключительно на благо «Крыльев Советов», поскольку клуб очень любят в Самарской области.
«Напомню, что это легендарная команда. Сделаем все необходимое, чтобы она не нуждалась ни в чем, а занималась только чистым спортом. Но увидев объем средств, который мы направляем в период СВО… Увидев, как мы их направляем, через какие фонды, с какой отчетностью, с какой последовательностью. Проанализировав стоимость игроков, которые продаются в интересах коммерческих структур, связанных с агентством Павла Андреева, принял решение глубоко изучить вопрос. Поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, а дополнительное изучение документов, которые мы имеем право изучать», — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, при ознакомлении с ситуацией в команде он обнаружил факты, свидетельствующие о том, что в клубе действительно может существовать источник для обогащения предпринимательских структур.
«Мы анализировали некоторые матчи совместно с РФС. Очень благодарен Павлу Каманцеву, с которым в кабинете провели два месяца. Результатом стало заявление, которое было передано в установленном порядке на прошлой неделе. Заявление обсуждали с руководителями МВД, прокуратурой, ФСБ по Самарской области», — сказал Федорищев.
Траты «Крыльев»
По данным «РБК Спорт», Федорищев просит прокуратуру проверить решения по государственному финансированию футбола при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, деятельность члена совета директоров «Крыльев» Александра Милеева, а также связанные с «Крыльями» сделки агентов Павла Андреева и Марко Трабукки.
Проведенный аудит выявил задолженность клуба в 1,3 миллиарда рублей на конец 2023 года. Высокие зарплаты и премии футболистов и тренеров, в том числе увеличение оклада Игоря Осинькина с 3 до 8,4 миллиона рублей, могут быть связаны с выводом денежных средств. Предполагается, что агент Андреев, получивший контроль над игроками, продавал их на условиях, выгодных его группе, часто через завышенные трансферные суммы. Примером служат сделки с футболистами «Чертаново», где посредники получали значительно больше клубов.
Долг судьям
Кроме того, в конце ноября Федорищев заявил, что у него прошла встреча с неназванным представителем «Крыльев», который рассказал ему о задолженности самарцев перед арбитрами в размере 36 миллионов рублей. По словам губернатора, порядка 10 команд РПЛ принимали участие в коррупционной схеме.
Позже состоялось внеочередное собрание лиги. На нем Федорищева попросили предоставить доказательства. Он, в свою очередь, заявил, что уже передал их в правоохранительные органы. А затем глава региона записал пятничный Telegram-кружок, в котором пригласил на свое совещание 2 декабря Павла Андреева. Его фамилию чиновник не произнес, но сказал имя, подмигнув. Агент отказался участвовать в диалоге.
«Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него… Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить», — говорил Федорищев в интервью «СЭ».
Автор: Роман Кольцов