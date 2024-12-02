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Федорищев атакует: «Крылья Советов» проверяют по 4 статьям УК РФ, под ударом агент Андреев

Не сбавляет обороты.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве региона. На нем чиновник продолжил обсуждать тему, поднятую им на прошлой неделе. Он серьезно намерен бороться с коррупцией в российском футболе.

«Крылья» уже проверяет прокуратура

Федорищев сообщил, что подготовил заявление для региональной прокуратуры и ГУМВД России, в котором попросил провести проверку «Крыльев Советов» по четырем статьям УК РФ.

«У нас в регионе играют две команды из РПЛ. Мною подготовлено заявление, чтобы проинформировать прокуратуру и МВД по фактам совершения преступлений по статьям 201 (Злоупотребление полномочиями), 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (Мошенничество) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ. В консультации с правоохранительными органами получил рекомендацию особо не озвучивать. Знаю, что многие СМИ вольно трактуют документы. Хочу поправить коллег — заявление глубже, больше и обширнее. Оттолкнувшись от проблематики судейства, в некоторых матчах с извлекающими выгоду судьями мы увидели ситуацию системнее», — заявил чиновник.

Как отметил Федорищев, он делает все исключительно на благо «Крыльев Советов», поскольку клуб очень любят в Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

«Напомню, что это легендарная команда. Сделаем все необходимое, чтобы она не нуждалась ни в чем, а занималась только чистым спортом. Но увидев объем средств, который мы направляем в период СВО… Увидев, как мы их направляем, через какие фонды, с какой отчетностью, с какой последовательностью. Проанализировав стоимость игроков, которые продаются в интересах коммерческих структур, связанных с агентством Павла Андреева, принял решение глубоко изучить вопрос. Поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, а дополнительное изучение документов, которые мы имеем право изучать», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, при ознакомлении с ситуацией в команде он обнаружил факты, свидетельствующие о том, что в клубе действительно может существовать источник для обогащения предпринимательских структур.

«Мы анализировали некоторые матчи совместно с РФС. Очень благодарен Павлу Каманцеву, с которым в кабинете провели два месяца. Результатом стало заявление, которое было передано в установленном порядке на прошлой неделе. Заявление обсуждали с руководителями МВД, прокуратурой, ФСБ по Самарской области», — сказал Федорищев.

Источник: РИА "Новости"

Траты «Крыльев»

По данным «РБК Спорт», Федорищев просит прокуратуру проверить решения по государственному финансированию футбола при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, деятельность члена совета директоров «Крыльев» Александра Милеева, а также связанные с «Крыльями» сделки агентов Павла Андреева и Марко Трабукки.

Проведенный аудит выявил задолженность клуба в 1,3 миллиарда рублей на конец 2023 года. Высокие зарплаты и премии футболистов и тренеров, в том числе увеличение оклада Игоря Осинькина с 3 до 8,4 миллиона рублей, могут быть связаны с выводом денежных средств. Предполагается, что агент Андреев, получивший контроль над игроками, продавал их на условиях, выгодных его группе, часто через завышенные трансферные суммы. Примером служат сделки с футболистами «Чертаново», где посредники получали значительно больше клубов.

Источник: Спорт-Экспресс

Долг судьям

Кроме того, в конце ноября Федорищев заявил, что у него прошла встреча с неназванным представителем «Крыльев», который рассказал ему о задолженности самарцев перед арбитрами в размере 36 миллионов рублей. По словам губернатора, порядка 10 команд РПЛ принимали участие в коррупционной схеме.

Позже состоялось внеочередное собрание лиги. На нем Федорищева попросили предоставить доказательства. Он, в свою очередь, заявил, что уже передал их в правоохранительные органы. А затем глава региона записал пятничный Telegram-кружок, в котором пригласил на свое совещание 2 декабря Павла Андреева. Его фамилию чиновник не произнес, но сказал имя, подмигнув. Агент отказался участвовать в диалоге.

«Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него… Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить», — говорил Федорищев в интервью «СЭ».

Автор: Роман Кольцов

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:3
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 28820 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
4′
Нуралы Алип
(Максим Глушенков)
72′
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Иван Олейников)
17′
Иван Олейников
(Игорь Дмитриев)
18′
Иван Сергеев
(Николай Рассказов)
28′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
30
Матео Кассьерра
28
Нуралы Алип
82′
21
Александр Ерохин
8
Маркус Вендел
64′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
82′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
64′
24
Педро
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+6′
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
5
Доминик Ороз
36′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
78′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
64′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
86′
24
Роман Евгеньев
28
Игорь Дмитриев
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
64′
73
Владислав Шитов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
5
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь