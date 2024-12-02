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Семин: «У “Краснодара” есть все, чтобы завоевать титул»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о чемпионской гонке в России и шансах «Краснодара».

Источник: РИА "Новости"

В 17-м туре «Краснодар» упустил шанс стать лидером турнирной таблицы, проиграв дома «Спартаку» (0:3). «Быки» по-прежнему отстают на одно очко от идущего первым «Зенита».

«Уверен, “Краснодар” будет так же силен. Они до сих пор одни из претендентов на чемпионство. Команда первый раз проиграла в чемпионате. Это должно было случиться. У “Краснодара” хороший подбор игроков, квалифицированный тренер и футбольная организация на высшем уровне. У них все есть, чтобы завоевать титул. А самое главное — у них полный стадион болельщиков.

По мне, у «Зенита» конкурентов достаточно: «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», еще обязательно «Динамо» и, возможно, ЦСКА. Вот главные конкуренты «Зенита», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

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