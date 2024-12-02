Семин: «У “Краснодара” есть все, чтобы завоевать титул»

В 17-м туре «Краснодар» упустил шанс стать лидером турнирной таблицы, проиграв дома «Спартаку» (0:3). «Быки» по-прежнему отстают на одно очко от идущего первым «Зенита».
«Уверен, “Краснодар” будет так же силен. Они до сих пор одни из претендентов на чемпионство. Команда первый раз проиграла в чемпионате. Это должно было случиться. У “Краснодара” хороший подбор игроков, квалифицированный тренер и футбольная организация на высшем уровне. У них все есть, чтобы завоевать титул. А самое главное — у них полный стадион болельщиков.
По мне, у «Зенита» конкурентов достаточно: «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», еще обязательно «Динамо» и, возможно, ЦСКА. Вот главные конкуренты «Зенита», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.