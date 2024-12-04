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«Спартак» после разгромов «Локо» и «Краснодара» снова претендует на золото. Семь причин преображения команды

«Спартак» одержал пять побед подряд в РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в 12-м туре и укоренился на шестом месте, набрав всего 19 очков. Отставание от пятого места было четыре балла. Расстояние до лидировавших «быков» — кошмарные 11 очков.

Новость

Через полтора месяца расклад сильно поменялся: «Спартак» впервые с 2017-го одержал пять побед подряд (повержены «Пари НН», ЦСКА, «Акрон», «Локо» и «Краснодар»), набрал максимум очков и улетел на третье место (по дополнительным показателям обошел «Локомотив»).

Прямо сейчас отставание спартаковцев от первого места сократилось с одиннадцати до пяти баллов, а портал Opta прокачал вероятность чемпионства «Спартака» с минимального 1% до 8,5%. Постараемся осмыслить причины взлета красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

1. 19 октября «Спартак» вышел против «Краснодара» с тремя центральными защитниками и проиграл со счетом 0:3. Красно-белым не хватало плотности в центре поля, и соперник идеально этим пользовался: Сперцян с Ленини регулярно уничтожали одинокого Умярова. Как итог: крупное поражение и самая тяжелая пресс-конференция Станковича за все время в «Спартаке». Тренер ответил и на свист с трибун от собственных болельщиков: «В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после, а болельщик всегда прав».

После этого Деян изменил подход к выбору стартового состава: ушел от 3−5−2 к 4−3−3 и исключил из обоймы Миенти Абену. В привычной схеме красно-белые и выковали уникальную победную серию. И для команды ситуация в последние годы нетипичная: Руй Витория в критических ситуациях переходил на три центральных, Абаскаль играл с тройкой центрбеков в матчах с «Зенитом», а Ваноли и Тедеско считали ее базовой. И только для Деяна Станковича она противопоказана.

Источник: РИА "Новости"

2. Переход на 3−5−2 на самом деле не был настолько безумным, насколько казался со стороны. В этой формации спартаковцы переиграли «Ростов» со счетом 3:0 на своем поле и показали идеальный прессинг, с голом Умярова после давления на Глебова. Правда, потом оказалось, что лучше всего прессингуют красно-белые именно в классическом варианте 4−3−3, где Угальде, Маркиньос, Барко, Бонгонда и Мартинс/Пруцев попеременно действуют на первой линии прессинга и заставляют соперника ошибаться. Прессинг и переходы из обороны в атаку — главное оружие команды Станковича прямо сейчас. И на этом отрезке оно заработало идеально. По данным «Рустат», «Спартак» — лучшая команда лиги по эффективности прессинга прямо сейчас (52% успешных попыток).

Источник: РИА "Новости"

3. Идеальное физическое состояние. Красно-белые благодаря отличной физической подготовке вступают в агрессивный прессинг и прекрасно выглядят в единоборствах. Это подтвердил после матча с «Краснодаром» Мурад Мусаев: «Было видно, что соперник свежее нас, сильнее в единоборствах». Хотя обе команды в предшествовавших кубковых матчах с «Ростовом» и «Тюменью» использовали серьезную ротацию. При этом Мусаев сделал все пять замен, четыре из которых — до 61-й минуты, тогда как Станкович ограничился только тремя — первая случилась только на 82-й, а еще две — после 89-й. Еще важный момент, дающий «Спартаку» преимущество благодаря шикарному фитнесу: красно-белые — лучшие в лиге по проценту реализации голевых возможностей (29%), а это — следствие максимальной концентрации в момент удара.

4. Много говорится о прогрессе Угальде — и это абсолютная правда, но переломные голы изначально забивал не костариканец. В играх с «Пари НН» (как раз после поражения от «Краснодара»), ЦСКА и «Акроном» победные мячи — у Тео Бонгонды. Особенно важный и неожиданный гол Тео случился в дерби, когда он, воспользовавшись широкой позицией Мойзеса, внезапно нырнул в полуфланг и шикарно пробил в дальний угол Акинфеева. Именно Бонгонда — человек, который переломил эту часть сезона для «Спартака», и это надо помнить.

Источник: РИА "Новости"

5. Манфред Угальде. Его выдающиеся восемь голов в трех матчах на поверхности, но надо вспомнить, что вообще-то в нескольких матчах Станкович отправлял Манфреда на левый фланг, где он оказывался далек от штрафной площади. Возвращение Угальде в центр атаки совпало с началом пятиматчевой серии побед красно-белых. И это совершенно не случайно. Ну, а напоминать о том, как через голы костариканца «Спартак» обыграл две команды из первой тройки, даже не буду. Скажу лишь, что Манфред — третий игрок «Спартака» за последние десять лет, организовавший 14 и более голов в рамках сезона РПЛ. До него этот показатель покорялся Джордану Ларссону и трижды — Квинси Промесу. Кстати, лучший результат Квинси — 20 голов в сезоне-2022/23. И Угальде прямо сейчас идет ровно по графику голландца того сезона: 14 голов в 17 турах.

Источник: Степан Ноздрев/ТАСС

6. Скамейка запасных. После дерби с ЦСКА «Спартак» потерял на два матча Руслана Литвинова, до этого — Никиту Чернова. Одномоментная потеря двух центральных защитников стала бы приговором для любого тренера РПЛ, кроме Сергея Семака. Станкович же задействовал Дуарте, который до этого почти не выходил, и парагваец справился максимально. Вместо разговоров о продаже зимой сейчас можно смело поразмышлять над тем, кто и как сможет подвинуть Алексиса из состава. То же самое в ситуации с потерей Мартинса перед матчем в Краснодаре: выходит Данил Пруцев и становится одним из лучших игроков встречи. По большому счету незаменимых в этом составе прямо сейчас только трое: Угальде, Барко и Умяров. В остальном в команде серьезная конкуренция, почти каждый готов выйти с первых минут и как минимум не испортить.

Источник: РИА "Новости"

7. Станкович оперативно признает свои ошибки: отказался от схемы 3−5−2, посадил в запас Абену, на трансфере которого настаивал в период летнего трансферного окна, и реанимировал Дуарте в самый подходящий момент. Хотя к парагвайцу у серба отношение изначально было так себе. Имелись и другие перестановки, но очень важно, что на первых порах Деян постоянно ротировал состав. При этом не формировал из решений догмы и предоставил шанс практически каждому. Возможно, за исключением Виллиана Жозе, который с самого начала приехал не в форме, и его судьба в клубе решилась уже тогда.

Сложно сказать, насколько стабильно «Спартак» пройдет весеннюю часть турнира, но одно надо констатировать точно: Станкович пересобрал команду по ходу турнира и прокачал качества нескольких футболистов максимально заметно — Умярова, Угальде, Дуарте, Рябчука.

Источник: sports.ru

Деян не поплыл от свиста трибун и не засуетился под гнетом негативных результатов. Теперь «Спартак» и правда ворвался в гонку за чемпионство, хотя многие говорили еще в сентябре, что сезон для команды потерян.

Как говорится в той песне МакSим, «не потеряй его и не сломай». Серб сделал все, чтобы почти потерянную интригу для болельщиков «Спартака» в РПЛ не потерять. Ну и ничего не сломать, наверное. Хотя по этому поводу другое мнение.

Автор: Максим Никитин

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Алексис Дуарте)
17′
Манфред Угальде
(Данил Пруцев)
28′
Эсекиэль Барко
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90+5′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь