«Спартак» после разгромов «Локо» и «Краснодара» снова претендует на золото. Семь причин преображения команды

6. Скамейка запасных. После дерби с ЦСКА «Спартак» потерял на два матча Руслана Литвинова, до этого — Никиту Чернова. Одномоментная потеря двух центральных защитников стала бы приговором для любого тренера РПЛ, кроме Сергея Семака. Станкович же задействовал Дуарте, который до этого почти не выходил, и парагваец справился максимально. Вместо разговоров о продаже зимой сейчас можно смело поразмышлять над тем, кто и как сможет подвинуть Алексиса из состава. То же самое в ситуации с потерей Мартинса перед матчем в Краснодаре: выходит Данил Пруцев и становится одним из лучших игроков встречи. По большому счету незаменимых в этом составе прямо сейчас только трое: Угальде, Барко и Умяров. В остальном в команде серьезная конкуренция, почти каждый готов выйти с первых минут и как минимум не испортить.