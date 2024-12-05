Самарский губернатор против российского футбола. Только главное — коротко

Губернатор предложил остановить финансирование клубов, которые в этом участвуют. По его словам, речь о «порядка десяти» участниках элитного дивизиона. Он оценил этот черный рынок в 500 млн рублей за год, но в тот же день заявил, что у него нет фактов, с которыми можно пойти в правоохранительные органы (позже уточнил, что факты есть, но для возбуждения дела их недостаточно).