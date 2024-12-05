Самарский губернатор против российского футбола. Только главное — коротко

Самая шумная тема российского футбола — коррупционное дело имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он уже неделю в наших лентах, говорит обильно и ярко. Но уловить суть не всегда просто, последовательность действий и событий — тем более.
Вот только самое важное, что происходило в этом сюжете.
26 ноября. Федорищев запустил историю, когда рассказал: два месяца назад к нему пришел один из функционеров «Крыльев Советов» и сообщил о большом долге клуба — 36 миллионов рублей «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе», отдать надо было наличными в сумке.
Губернатор предложил остановить финансирование клубов, которые в этом участвуют. По его словам, речь о «порядка десяти» участниках элитного дивизиона. Он оценил этот черный рынок в 500 млн рублей за год, но в тот же день заявил, что у него нет фактов, с которыми можно пойти в правоохранительные органы (позже уточнил, что факты есть, но для возбуждения дела их недостаточно).
Федорищев обозначил, что 1,8 млрд рублей бюджета — слишком много для клуба «в период спецоперации», а «Крылья» обвинил в неэффективной работе. Тогда же стало известно, что по итогам аудита отстранены топ-менеджеры. РФС и РПЛ в тот же день сказали, что заинтересованы в разбирательстве.
28 ноября. РПЛ собрала клубы и призвала предоставить доказательства коррупции. Глава лиги Александр Алаев сказал, что по всей индустрии нанесен удар и «не получится выйти из ситуации чистенькими в белом фраке, если там что-то есть».
Федорищев остался «немножко разочарован» выступлением, но сообщил, что передал факты в правоохранительные органы. Сказал, что в интересах следствия озвучивать их не будет.
29 ноября. Губернатор анонсировал еще одно заявление в органы — о работе агентских групп в российском футболе.
30 ноября. «Чемпионат» написал о скором уходе главного тренера Игоря Осинькина, Федорищев тут же опроверг. В первый день сюжета он привел «абстрактный пример» увольнения тренера за 100 млн рублей неустойки и уточнил, что это слишком много, если команда не показывает хорошую игру, а человек «стал непрофессионалом». «СЭ» сообщил, что Осинькин захотел покинуть «Крылья», так как воспринял (как и многие) это на свой счет.
Губернатор подмигнул агенту Павлу Андрееву в телеграм-кружке, позвал на свое совещание фразой «Павел, приезжайте, если получится».
1 декабря. Федорищев признал большое влияние Андреева на клуб — сказал, что он владеет «половиной команды и извлекает прибыль в сотни миллионов рублей». Он озвучил и реакцию агента на приглашение: «Он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить».
В этот же день «Крылья» обыграли в гостях «Зенит» (3:2), а губернатор уточнил, что тренера Осинькина никто не отпустит, даже если он захочет сам заплатить 100 млн.
2 декабря. Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой проверить решения по госфинансированию футбола, которые принимал бывший глава региона Дмитрий Азаров, и деятельность члена совета директоров «Крыльев» Александра Милеева. По трем статьям УК РФ: «Злоупотребление полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных средств» и «Мошенничество» или «Присвоение и растрата».
Губернатор запросил проверку сделок с участием агентов Андреева и Марко Трабукки и пригласил Павла на «обсуждение накопившихся вопросов» — 20 декабря. А еще власти Самарской области предупредили о риске банкротства «Крыльев». По данным РБК, с 2008-го по 2023-й у клуба была дебиторская задолженность от 1 до 1,7 млрд рублей, а долг на 31 декабря 2023-го — 1,3 млрд, более 50% валюты баланса клуба.
4 декабря. Федорищев выступил на «России 24»: «Прошу прощения за выражение, но я за базар отвечу. Я и заявление подал, и все содействие правоохранительным структурам и я, и мои коллеги окажем, потому что с безобразием нужно заканчивать». МВД Самарской области сообщило, что по заявлению губернатора производится проверка.
Губернатор признался, что впервые столкнулся с футболом неделю назад, и обвинил РПЛ в неконструктивном взаимодействии: потому что отправил телеграм-кружок, но не получил ответа.
Автор: Михаил Морозов