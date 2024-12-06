Роднина призвала к чисткам в российском футболе: «Нужно чистить РФС, судейские кадры, наказывать спортсменов»

"Что может помочь российскому футболу решить проблему с судьями? Не знаю, не знаю. У нас на тему судейства же много раз наступали, насколько мне помнится. Наверное, проблема такая действительно есть, хотя со стороны все может выглядеть иначе, чем на самом деле. Нужно разбираться.
РФС же у нас мощная организация, самая богатая — они и должны что-то выработать. Мне кажется, ни в одном виде спорта такой доходной федерации нет. Значит, нужно работать — начинать чистить федерацию, судейские кадры, наказывать спортсменов, тренеров. Тема очень сложная и неоднозначная, разбираться должны профессионалы«, — приводит слова Родниной “РБ Спорт”.
Напомним, в ноябре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».