Роднина призвала к чисткам в российском футболе: «Нужно чистить РФС, судейские кадры, наказывать спортсменов»

"Что может помочь российскому футболу решить проблему с судьями? Не знаю, не знаю. У нас на тему судейства же много раз наступали, насколько мне помнится. Наверное, проблема такая действительно есть, хотя со стороны все может выглядеть иначе, чем на самом деле. Нужно разбираться.