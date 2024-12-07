Павел Пивоваров: Агентские вознаграждения — деньги, уходящие из футбольной индустрии

Перед зимней паузой в сезоне футболисты московского «Динамо» занимают пятое место в чемпионате России. Они отстают на семь очков от лидирующего петербургского «Зенита». Между тем динамовцы смогли пробиться в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России — после поражения от «Локомотива» в первом матче (1:2) они одержали победу в основное время ответной игры (1:0) и прошли дальше по итогам серии пенальти (4:3). В интервью «Известиям» генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил выступление команды в последних играх, охарактеризовал ключевого нападающего клуба Константина Тюкавина и высказался о возможных изменениях в регламенте РФС по агентской деятельности.
— Константин Тюкавин получил премию «Джентльмен года». На ваш взгляд, почему она досталась именно ему?
— За счет его спортивных и человеческих качеств. В первую очередь — человеческих, потому что эта премия именно про джентльменство. Помимо того что Тюкавин — безумно талантливый спортсмен в своем амплуа, нужно отметить еще и характер Кости. Характер настоящего спортсмена, причем не в первом поколении. Он понимает, что значит постоянно работать над собой, тренироваться. Он образец того, как надо относиться к делу. И тем самым вызывает уважение у партнеров по команде и в целом в профессиональном сообществе. Его игровые качества очевидны — интеллект, хитрость, умение выбрать позицию на поле. Тюкавин, несомненно, обладает волевыми качествами, зачастую является мотором команды. И думаю, в перспективе мы увидим его в качестве капитана «Динамо». Он ведь парень молодой, ему всего 22 года, так что у Кости всё впереди. К тому же он очень позитивный человек. От него исходит положительная аура — он всегда улыбается, всегда шутит. Такая харизма и общительность нравится тем, кто с ним имел возможность общаться. Всё это и формирует позитивный образ футболиста. На это в первую очередь ориентируются представители «Комсомольской правды» как организаторы премии и члены жюри, когда выбирают, кому вручить награду.
— В последних двух турах чемпионата «Динамо» с большим трудом добыла выездные ничьи с командами из нижней части таблицы. Есть недовольство работой игроков и тренерского штаба?
— Игра нашей команды сейчас не отличается стабильностью и высокой интенсивностью. Что отражается на результатах «Динамо» в последних турах. Хотя при этом стоит отметить со знаком плюс ответный кубковый матч с «Локомотивом». Хорошая, качественная игра команды, приведшая к победе в игре и выходу по итогам серии пенальти в полуфинал «Пути РПЛ». Но качество игры и результаты матчей с «Ростовом», «Факелом» и «Ахматом» не являются удовлетворительными для того состава, который есть у «Динамо». Но мы продолжаем работу. Впереди матч с «Химками», последний в этом году, который важно выиграть. Тем более дома, перед своими болельщиками.
— Вы входите в комитет профессионального футбола РФС. Не так давно на его заседании, а также на общем собрании РПЛ обсуждались возможные изменения в регламенте по агентской деятельности. Что за поправки планируются?
— Обсуждается приостановка ряда положений агентского регламента, которые действуют с 1 октября 2023 года. Они ограничивают размер вознаграждения агентов. «Динамо» последовательно выступает за усиление регулирования агентской деятельности. То регулирование, которое было принято год назад, довольно жесткое, но, на наш взгляд, правильное. И то, что предлагается принять сейчас, резко ослабит контроль, причем делается это под разными, в основном надуманными, предлогами.
— Вы про снижение или отмену максимальных процентов от трансферных сумм, которые можно выплачивать агентам в качестве комиссии со сделок?
— Да, в том числе идет речь о срочном снятии определенных ограничений, дерегулировании агентских отношений и сделок. Ссылаются на то, что было сделано на международном уровне, хотя рынок наш изолирован и пересечений практически нет. Мы считаем, что нынешний регламент РФС исполним, он был частью реформы агентской деятельности, которую в свое время принимал РФС. Если бы действующий подход к ужесточению контроля последовательно применялся в течение будущих пяти-шести лет, уверен, были бы положительные результаты. Но, к сожалению, опять откатываемся назад.
— Насколько я слышал, на общем собрании РПЛ клубы, которые за снятие ограничений, аргументировали свою позицию тем, что большинство сильных футболистов стараниями агентов уедут из РПЛ, если им ограничить комиссионные.
— Аргументы, о которых вы говорите, — лукавство. Да, в теории возможно, что отдельные футболисты, у которых заканчиваются контракты, захотят уйти. Но, во-первых, таких игроков будет очень мало. Во-вторых, в тех странах, куда они могут уехать из России на повышение, налоговая ставка выше, чем у нас. А значит, экономически увозить туда игроков всё равно невыгодно. Поэтому обсуждаемые послабления в агентский регламент будут работать на увеличение доходов агентов и значительно ослабят контроль над этими субъектами футбола. А ведь агентские вознаграждения, которые платят клубы, — это те деньги, которые уходят из футбольной индустрии. Вы можете заметить, что «Динамо», наоборот, старается эти деньги в индустрию привлекать. Наш клуб активно занимается аудиторией, коммерческой деятельностью. И стараемся это делать прежде всего для развития футбола, а не для выплаты агентам.
— Как они обосновывают то, что надо им платить?
— Приходит агент и говорит: «Вот этот футболист — мой актив!» Хотя этот футболист с семи лет в «Динамо». Под него и других детей арендуется инфраструктура, платится зарплата тренерам, содержатся команды всей клубной вертикали — академия, молодежный состав, «Динамо-2». Всё это обеспечивает клуб. И как только игрок через клубную систему подготовки вышел на профессиональный уровень, в клуб приходит агент и говорит: «Это наш актив. Вы теперь должны его у нас купить». Вам эта логика не кажется несколько нечестной и несправедливой? Менеджменту «Динамо» кажется.
— Если этот «актив» у вас на контракте, то как вы его должны покупать?
— Это происходит, когда речь идет о продлении контракта. То есть с нас требуют деньги просто за то, что у игрока контракт заканчивается, чтобы заключить договор на новый срок. А где был его агент в тот период, когда у него не было контракта и парень еще в школу ходил? Он тогда не был еще «активом».
— Правда, что на заседаниях по этому вопросу голоса разделились?
— На общем собрании РПЛ только десять клубов из 16 проголосовали за снятие ограничений. «Динамо» среди прочих было категорически против. На заседании комитета профессионального футбола РФС голоса разделились аналогичным образом. Консенсуса по данному вопросу в индустрии нет.
— Об этой проблеме на днях заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, чьи высказывания на тему «Крыльев Советов» и вообще ситуации в российском футболе наделали небывалый шум за последнее время. Вы верите, что подобные выступления представителя власти дадут возможность предотвратить те изменения в регламенте, о которых мы сейчас говорили?
— Мне кажется, у Вячеслава Федорищева позитивные намерения. По крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы за высказываниями стояло желание дойти до конца и достичь цели. Да, где-то он не знает деталей, где-то не погружен в нюансы, о чем сам честно говорит. Но глава Самарской области явно хочет сделать хорошее для российского футбола, хочет избавить его от негативных явлений. Если удастся это сделать, будет замечательно. Если мы чем-то можем помочь, то всегда готовы сделать всё возможное со своей стороны.
— Футбольное сообщество этого хочет?
— Оно неоднородное, в нем есть разные мнения. Но очень хорошо, что в футболе есть те, кто хочет развития.
Алексей Фомин