Павел Пивоваров: Агентские вознаграждения — деньги, уходящие из футбольной индустрии

— За счет его спортивных и человеческих качеств. В первую очередь — человеческих, потому что эта премия именно про джентльменство. Помимо того что Тюкавин — безумно талантливый спортсмен в своем амплуа, нужно отметить еще и характер Кости. Характер настоящего спортсмена, причем не в первом поколении. Он понимает, что значит постоянно работать над собой, тренироваться. Он образец того, как надо относиться к делу. И тем самым вызывает уважение у партнеров по команде и в целом в профессиональном сообществе. Его игровые качества очевидны — интеллект, хитрость, умение выбрать позицию на поле. Тюкавин, несомненно, обладает волевыми качествами, зачастую является мотором команды. И думаю, в перспективе мы увидим его в качестве капитана «Динамо». Он ведь парень молодой, ему всего 22 года, так что у Кости всё впереди. К тому же он очень позитивный человек. От него исходит положительная аура — он всегда улыбается, всегда шутит. Такая харизма и общительность нравится тем, кто с ним имел возможность общаться. Всё это и формирует позитивный образ футболиста. На это в первую очередь ориентируются представители «Комсомольской правды» как организаторы премии и члены жюри, когда выбирают, кому вручить награду.