«Спартак» разгромил «Пари НН» и одержал шестую победу подряд в РПЛ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда (53-я минута), Манфред Угальде (62) и Эсекьель Барко (64).
Угальде забил 15-й гол в текущем чемпионате и является лучшим бомбардиром турнира.
На скамейке «Пари НН» во время матча отсутствовал главный тренер Виктор Гончаренко. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в четверг наказал специалиста за оскорбительное поведение в адрес арбитров после матча с «Ростовом» (0:4). По решению главного арбитра команды провели игру красным мячом из-за снегопада.
«Спартак» одержал шестую победу подряд в чемпионате. Последние четыре матча в РПЛ красно-белые выиграли с крупным счетом (с разницей в три мяча и более). Ранее были обыграны тольяттинский «Акрон» (4:0), московский «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). «Спартак» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 16 очками располагается на 12-й строчке.
19-й тур чемпионата России пройдет после зимнего перерыва, игры состоятся в начале марта. «Спартак» примет «Оренбург», «Пари Нн» дома сыграет с «Акроном».