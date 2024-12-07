«Спартак» разгромил «Пари НН» и одержал шестую победу подряд в РПЛ

«Спартак» одержал шестую победу подряд в чемпионате. Последние четыре матча в РПЛ красно-белые выиграли с крупным счетом (с разницей в три мяча и более). Ранее были обыграны тольяттинский «Акрон» (4:0), московский «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). «Спартак» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 16 очками располагается на 12-й строчке.