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«Спартак» разгромил «Пари НН» и одержал шестую победу подряд в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда (53-я минута), Манфред Угальде (62) и Эсекьель Барко (64).

Угальде забил 15-й гол в текущем чемпионате и является лучшим бомбардиром турнира.

На скамейке «Пари НН» во время матча отсутствовал главный тренер Виктор Гончаренко. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в четверг наказал специалиста за оскорбительное поведение в адрес арбитров после матча с «Ростовом» (0:4). По решению главного арбитра команды провели игру красным мячом из-за снегопада.

«Спартак» одержал шестую победу подряд в чемпионате. Последние четыре матча в РПЛ красно-белые выиграли с крупным счетом (с разницей в три мяча и более). Ранее были обыграны тольяттинский «Акрон» (4:0), московский «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). «Спартак» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 16 очками располагается на 12-й строчке.

19-й тур чемпионата России пройдет после зимнего перерыва, игры состоятся в начале марта. «Спартак» примет «Оренбург», «Пари Нн» дома сыграет с «Акроном».

Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 14315 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Виктор Гончаренко
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
53′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
62′
Эсекиэль Барко
64′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
83′
29
Рикарду Мангаш
6
Срджан Бабич
88′
23
Никита Чернов
35
Кристофер Мартинс
75′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
83′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
75′
25
Данил Пруцев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Данила Ведерников
90+2′
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
19
Никита Ермаков
29
Лука Веснер Тичич
70
Максим Шнапцев
85′
52
Артем Чистяков
7
Владислав Карапузов
33′
67′
80
Валерий Царукян
10
Александр Трошечкин
58′
34
Антон Мухин
90
Огнен Ожегович
67′
9
Зе Турбо
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
0
12
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
11
Фолы
17
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь