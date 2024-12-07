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«Ростов» красиво закончил год! Но как же напривозил защитник «Крыльев»

«Крылья Советов» заметно уступали и по игре, и по счёту.

Источник: ФК "Ростов"

«Ростов» перед 18-м туром выиграл пять матчей подряд с общим счётом 12:3, «Крылья Советов» неожиданно хлопнули в Петербурге «Зенит» (3:2), а перед этим добились волевой победы над «Ахматом» (2:1). Обе команды находятся на подъёме, ещё и в пяти последних очных встречах на двоих настреляли 19 голов. Ну и как при таких раскладах они снова не подарили бы болельщикам праздник? Они и подарили.

Ростовчане принялись давить с первых минут. Самарцы в ответ отбивались и частенько выносили мяч. Столь осторожная тактика едва не принесла быстрый гол в их ворота — потеря под прессингом привела к острому удару Комарова из пределов штрафной и к классному сейву Песьякова. Сергей потащил и классные выстрел Мохеби с Комличенко низом. Ещё забить находящемуся вблизи ворот Щетинину помешал самоотверженный подкат Рассказова.

Иногда у «Крыльев» получалось подловить «Ростов». Печенин, например, длинной проникающей передачей отрезал всю оборону дончан. Сергеев вываливался на ворота — вовремя выбежал Ятимов. А вот Олейникову таджикистанский вратарь уже не помешал. И вновь сработал фирменный вынос, который кошмарил ещё «Зенит»: Песьяков быстро и далеко выбил мяч, Иван его подхватил, ушёл от Вахании и неотразимо исполнил в дальний угол. Гол практически из ничего! И первый ассист в карьере практически 36-летнего вратаря.

Счёт был вообще не по игре, ведь хозяйское преимущество не вызывало сомнений. Для наглядности: в первом тайме соотношение ударов получилось 15:4, а касаний в чужой штрафной — 25:6.

Видимо, именно жажда справедливости заставила Ороза оформить самострел. Комаров подал с угла поля, попытку Роналдо заблокировал Солдатенков. Лангович добивал мимо ворот, и тут Доминик случайно подправил мяч в собственные ворота.

Во втором тайме доминация продолжилась. В самом его начале Осипенко закрутил со штрафного в штангу. Не беда, потому что чуть ли не в следующей атаке отличился Мохеби: Глебов совершил цепкий отбор, Комличенко закинул техничный черпачок, иранец спринтанул и реализовал выход один на один — бежавший рядом Рассказов посмотрел гол с лучшего ракурса.

«Крылья» не могли ничего противопоставить «Ростову» и просто терпели. После 60-й минуты они перехватывали инициативу — спасибо Осинькину за тройной размен Печенина, Бабкина и Дмитриева на Шитова, Иванисеню и Гальдамеса. И всё равно толком ничего не могли создать. Ещё и пенальти «привезли»: Мохеби принял длинный заброс Комарова и нарвался на фол антигероя матча Ороза. Осипенко не сплоховал.

На 80-й минуте Ороз ещё и вторую жёлтую получил, уронив в центре поля Комличенко. Не везёт, так во всём. Дончане спокойно додержали победу, причём могли вполне и разгром «Крыльев» организовать. Голенков, к примеру, забил из офсайда. Говорят, зимняя пауза не на руку набравшему бешеный ход «Спартаку». Но то же самое относится и к «Ростову».

Георгий Илющенко

Ростов
3:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8434 зрителя
Главные тренеры
Валерий Карпин
Игорь Осинькин
Голы
Ростов
Доминик Ороз
38′
Мохаммад Мохебби
(Николай Комличенко)
50′
Максим Осипенко
73′
Крылья Советов
Иван Олейников
(Сергей Песьяков)
32′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
62
Иван Комаров
83′
87
Андрей Лангович
22′
27
Николай Комличенко
4
Виктор Мелехин
75′
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
40′
90′
57
Илья Жбанов
9
Мохаммад Мохебби
84′
11
Алексей Сутормин
10
Кирилл Щетинин
84′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
75′
69
Егор Голенков
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
32′
5
Доминик Ороз
72′
81′
19
Иван Олейников
13
Иван Сергеев
25
Кирилл Печенин
25′
61′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
61′
21
Дмитрий Иванисеня
28
Игорь Дмитриев
61′
73
Владислав Шитов
34
Виктор Фелипе Мендес
86′
24
Роман Евгеньев
10
Бенхамин Гарре
52′
70′
17
Ульви Бабаев
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
6
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
10
6
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь