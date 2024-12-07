«Ростов» красиво закончил год! Но как же напривозил защитник «Крыльев»

«Ростов» перед 18-м туром выиграл пять матчей подряд с общим счётом 12:3, «Крылья Советов» неожиданно хлопнули в Петербурге «Зенит» (3:2), а перед этим добились волевой победы над «Ахматом» (2:1). Обе команды находятся на подъёме, ещё и в пяти последних очных встречах на двоих настреляли 19 голов. Ну и как при таких раскладах они снова не подарили бы болельщикам праздник? Они и подарили.