Дзюба: «Хочу поздравить Тольятти и всю Самарскую область с крутой победой. Сегодня была команда — настоящие воины»

«Всем привет, давно ничего не записывал. Победили сегодня в Санкт-Петербурге у “Зенита” со счетом 2:1. Я прошел мимо журналистов. Сейчас на секундочку остановился, хотел поблагодарить всех, кто болеет за нас, за меня. Телефон разрывается. Поблагодарить команду, сегодня была команда, настоящие воины, спортсмены, футболисты.



Хочу поздравить Тольятти и всю Самарскую область. Всех с важной, крутой победой. Тренерский штаб с победой. Морозова Павла Анатолиевича с победой, без него не было бы этой команды. Всем прекрасного вечера, настроения. Мы уходим в отпуск просто самые счастливые. Всех обнял, приподнял. Улыбайтесь, все у вас получится. Все встанет на свои места», — сказал Дзюба.