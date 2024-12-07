«Всем привет, давно ничего не записывал. Победили сегодня в Санкт-Петербурге у “Зенита” со счетом 2:1. Я прошел мимо журналистов. Сейчас на секундочку остановился, хотел поблагодарить всех, кто болеет за нас, за меня. Телефон разрывается. Поблагодарить команду, сегодня была команда, настоящие воины, спортсмены, футболисты.
Хочу поздравить Тольятти и всю Самарскую область. Всех с важной, крутой победой. Тренерский штаб с победой. Морозова Павла Анатолиевича с победой, без него не было бы этой команды. Всем прекрасного вечера, настроения. Мы уходим в отпуск просто самые счастливые. Всех обнял, приподнял. Улыбайтесь, все у вас получится. Все встанет на свои места», — сказал Дзюба.
Дзюба: «Хочу поздравить Тольятти и всю Самарскую область с крутой победой. Сегодня была команда — настоящие воины»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своем телеграм-канале поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ. Форвард отметился голом.
«Всем привет, давно ничего не записывал. Победили сегодня в Санкт-Петербурге у “Зенита” со счетом 2:1. Я прошел мимо журналистов. Сейчас на секундочку остановился, хотел поблагодарить всех, кто болеет за нас, за меня. Телефон разрывается. Поблагодарить команду, сегодня была команда, настоящие воины, спортсмены, футболисты.