Много борьбы и эмоций — мало красивого футбола. «Краснодар» не обыграл «Локо», но уходит на перерыв первым

Хотя позиция «десятки» для юной звездочки «Локо» оказалась номинальной — играл он скорее на одной линии с Сулеймановым в 4−4−2, так как большую часть времени гости проводили без мяча. За тайм красно-зеленые сподобились лишь на два удара. Первый — невнятный от Сильянова после углового, второй — эффектный и неожиданный от Батракова под самый перерыв. И это заслуживает отдельной отметки, так как Алексей принял очень внезапное и элегантное решение, с лета запустив мяч за шиворот Агкацеву. Точно претендовал бы на гол сезона, залети мяч в сетку, но вратарь «Краснодара» оказался начеку.