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Газзаев объяснил, с чем связаны неудовлетворительные результаты «Оренбурга» и «Ахмата»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, с чем связаны неудовлетворительные результаты «Оренбурга» и «Ахмата» в первой части нынешнего сезона РПЛ. «Оренбург» и «Ахмат» замыкают турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

«Оренбург» и «Ахмат» попали в психологическую яму. Для них перерыв будет глотком воздуха. Они пересмотрят планы и подготовку, от которой будет зависеть очень многое. Очень сложная ситуация, но нет ничего невозможного. Неслучайно произошли смены тренеров. Они прилагают огромные усилия, чтобы подняться выше. Команды проигрывают, но стараются. «Факел» и «Пари НН» тоже работают, чтобы улучшить результаты, да и «Крылья» с «Химками», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ахмат
Оренбург