Инвестора «Химок» Садыгова отправили под домашний арест

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Головинский суд Москвы отправил под домашний арест главного инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Постановлением Головинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Садыгова Туфана Аллахвердина оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 1 месяц 18 суток», — рассказал собеседник агентства.
Следствие просило отправить Садыгова в СИЗО, однако суд ограничился домашним арестом.
Садыгову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, Садыгов и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированным с соучастниками, и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материалы ущерб в особо крупном размере.
Садыгов — бизнесмен в сфере строительства и ЖКХ, главный инвестор и акционер играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольного клуба «Химки» из одноименного города в Подмосковье. Широкой публике Садыгов известен как один из главных людей в клубе, он регулярно комментирует новости, связанные с командой.
В «Химках» играет сын бизнесмена нападающий Илья Садыгов. Футболист почти не выходит в стартовом составе в чемпионате России, чаще появляется в матчах кубка страны. В этом сезоне на его счету один гол в РПЛ.