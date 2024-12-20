«В 2025-м жду возвращения наших клубов и сборной в официальные турниры». Дюков — об итогах года в российском футболе

Дюков: — Что касается нашего неучастия в жеребьевке к чемпионату мира, то для того, чтобы мы там приняли участие, сначала ФИФА и УЕФА должны отменить свои решения. Пока матчи отбора не начались, теоретическая возможность принять участие сохраняется. В индивидуальных видах спорта другой подход, в командных видах спорта иначе. В следующем году я жду положительных изменений и нашего возвращения. Участие наших спортсменов в мировых первенствах — хороший знак.