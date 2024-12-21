«Не хочу такую жизнь дочери». Чем занимается наследница Галицкого?

«Я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери. Она имеет право действовать, как считает нужным. Она уже взрослый человек. Вы поможете? Считаю, что если ты — бизнесмен, то ты — бизнесмен. Не надо рассказывать, что ты — бизнесмен, и ходить просить денег. Если бы она обратилась, то я бы ей не дал денег. Потому что каждый человек должен заниматься тем, к чему у него склонность. Если она считает, что бизнесмен, то вопросов нет, вперед», — заявлял Галицкий.