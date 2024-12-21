«Не хочу такую жизнь дочери». Чем занимается наследница Галицкого?

«Бизнес не для дочери»
Разгульная жизнь, клубы, тусовки, дорогие автомобили и сотни фотографий в социальных сетях — все это не про Полину Галицкую. Да активных страниц в соцсетях за ее авторством обнаружить не получится.
Полина родилась 2 ноября 1995 года в Краснодаре. Училась в государственной гимназии. Выглядела достаточно скромно: никаких брендированных шмоток и золота с бриллиантами. Только сопровождавшие охранники выдавали в ней не самую обычную девочку. Она росла единственным ребенком в семье, но даже это не давало никаких поблажек. Строгий и успешный отец не позволял излишне баловать дочь. С самого детства Полине внушали: нужно учиться и добиваться всего самостоятельно.
«Я хочу, чтобы у меня вырос нормальный ребенок, — подчеркивал Сергей Галицкий в интервью газете “Ведомости”, когда дочери было 15 лет. — И не хочу, чтобы дочь занималась бизнесом, потому что женщина и бизнес — это разные понятия. — Я не видел успешных женщин-бизнесменов. Я не собираюсь настаивать на том, чтобы дочь чем-то занималась или не занималась. Хотел бы, чтобы она работала, а что она будет делать, я не знаю. Но, надеюсь, никакие банальные салоны красоты ей в голову не придут».
«Языки — не профессия»
Ее сложно даже с натяжкой отнести к категории «золотой молодежи». Отец в молодости не стеснялся любой работы: и грузчиком, и продавцом. И до сих пор не считает чем-то зазорным начинать с самых низов путь к большим деньгам.
После школы Полина поступила в Кубанский государственный университет на экономиста. Именно в этом вузе когда-то познакомились ее родители. Да, она больше тяготела к иностранным языкам, но отцу удалось переубедить дочь.
«Когда разговаривал с ней, прямо сказал — это не профессия. Тратить всю жизнь для того, чтобы два раза в год, выезжая за границу, изъясняться на 10% лучше — абсолютная глупость и отсутствие логики. Язык — просто инструмент», — отмечал Галицкий в интервью Forbes.
Уже на старших курсах университета Галицкая начала посещать совещания руководящих органов отцовской империи — «Магнита». Набиралась опыта, общалась с топ-менеджерами компании. Но Сергей Николаевич изначальное мнение не поменял — в бизнесе Полину он не представлял.
«Я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери. Она имеет право действовать, как считает нужным. Она уже взрослый человек. Вы поможете? Считаю, что если ты — бизнесмен, то ты — бизнесмен. Не надо рассказывать, что ты — бизнесмен, и ходить просить денег. Если бы она обратилась, то я бы ей не дал денег. Потому что каждый человек должен заниматься тем, к чему у него склонность. Если она считает, что бизнесмен, то вопросов нет, вперед», — заявлял Галицкий.
В 2015 году Полина Галицкая вышла замуж за предпринимателя Артема Лукомца. Отец Артема возглавлял крупный НИИ, а также занимал должность ректора Российского государственного аграрного университета. И даже такое важное событие, как свадьба, прошло закрытым для чужих глаз. На праздновании присутствовали только самые близкие люди. Впрочем, этот брак продержался недолго — супруги не прожили вместе и одного года. Ходили разные слухи. Вплоть до того, что эту партию дочери навязал отец. Но официально причины так и не озвучили.
«Два завтрака не съесть никак»
В 2018 году Полина, судя по всему, все же решила попробовать себя в бизнесе и стала совладельцем фитнес-центра «Сайклклаб». Полина Сергеевна Галицкая владела 50% акций, но что-то пошло не так. Клуб в Краснодаре так и не заработал, а в 2019 году компанию ликвидировали. В мае Галицкая закрыла ИП.
В 2023 году боец UFC Арман Царукян в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что знаком с Полиной Галицкой. Буквально пара фраз разошлась по многим СМИ. «Я знаком с его дочкой. Она очень умная и, насколько я знаю, даже была его переводчиком с английского языка. Очень скромная, хорошая девочка», — рассказывал спортсмен. Что косвенно подтверждает: тяга к иностранным языкам у Полины никуда не пропала.
29-летняя Полина Галицкая продолжает оставаться максимально непубличной персоной. Никаких интервью она так и не дает.
В мае Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. Полина с 3,3 миллиарда долларов потеряла одну строчку по сравнению с 2023 годом и расположилась на 15-м месте. Но факт ни о чем не говорит. Сергей Галицкий дал понять, что эти деньги просто так не свалятся дочери.
«Я разговаривал с ней. Количество денег, которое у нее будет, будет достаточно ограниченным. Мне нужно, чтобы после меня финансировался клуб “Краснодар”, футбольная школа и все остальное. Стадион и так далее. И она согласилась со мной. Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе, и ты должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником», — отметил Галицкий в рамках «Коммент. Шоу».
Сергей Смышляев