Глава РФС Дюков: «Не верю в проект европейской Суперлиги. Он вреден для футбола»

«Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было. Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития. Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать», — приводит слова Дюкова «СЭ».