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Глава РФС Дюков: «Не верю в проект европейской Суперлиги. Он вреден для футбола»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не верит в проект европейской Суперлиги и считает его вредным для развития футбола.

Источник: РФС

Дюкова спросили о возможном участии российских клубов в Суперлиге.

«Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было. Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития. Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать», — приводит слова Дюкова «СЭ».

На прошлой неделе европейская Суперлига была перезапущена под новым именем — Объединенная лига (Unify League). По замыслу организаторов, в турнире будут участвовать 96 европейских клубов из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА.

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