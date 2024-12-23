Глава РФС Дюков: «Не верю в проект европейской Суперлиги. Он вреден для футбола»

Дюкова спросили о возможном участии российских клубов в Суперлиге.
«Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было. Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития. Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать», — приводит слова Дюкова «СЭ».
На прошлой неделе европейская Суперлига была перезапущена под новым именем — Объединенная лига (Unify League). По замыслу организаторов, в турнире будут участвовать 96 европейских клубов из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА.