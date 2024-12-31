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«Краснодар» убрал из заявки на сезон в РПЛ Газинского, Кривцова и Петрова

Футбольный клуб «Краснодар» убрал из заявки на текущий сезон Российской Премьер-Лиги полузащитников Юрия Газинского и Никиту Кривцова, а также защитника Сергея Петрова.

Источник: https://t.me/fckrasnodar

Газинский в нынешнем сезоне провёл один матч в рамках РПЛ, Кривцов — 15 встреч. Петров отыграл 17 матчей.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Краснодар
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