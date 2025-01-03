Шишкин — о Промесе: я бы на месте Станковича подумал насчёт Квинси

— Надо спрашивать нынешнего тренера. Как он видит его в своей системе. Футболист топовый, все его знают. Я бы на месте Станковича серьёзно подумал насчет Квинси. Это личность, лидер команды. Сейчас есть свои лидеры в лице Барко и Бабича. Наверное, стоит принимать решение руководству и тренеру, — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».