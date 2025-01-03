Первый трансфер зимы в РПЛ. «Краснодар» отдаст топ-легионера ради лидера «Ростова»?

Сделать это будет непросто: ведь Витор действительно безальтернативно основной игрок команды последних полутора лет. В нынешнем сезоне у него 18 матчей в РПЛ и только один неполный. Но варианты, кажется, есть. Первый — Максим Осипенко. 30 декабря «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» вернулся к обсуждению трансфера игрока из «Ростова». Стороны вели диалог ещё летом, но тогда дончане не согласились продать защитника, хоть им предлагали более € 7 млн. Сейчас клуб Галицкого не готов дать больше € 5 млн. Однако продвижения в переговорах пока нет.