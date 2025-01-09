«Рейнджерс» заинтересован в трансфере Саши Зделара, пишет Daily Mail

Зделар перешел в ЦСКА в июле 2022 года из белградского «Партизана», его контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Всего за ЦСКА 29-летний полузащитник провел 96 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Он сыграл девять встреч за сборную Сербии.