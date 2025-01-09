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«Рейнджерс» заинтересован в трансфере Саши Зделара, пишет Daily Mail

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Футболист ЦСКА и сборной Сербии Саша Зделар может продолжить карьеру в шотландском «Рейнджерс», сообщает Daily Mail.

Источник: Спорт РИА Новости

По данным источника, представители клуба из Глазго уже интересовались у ЦСКА о возможности проведения трансфера. Также в услугах Зделара заинтересованы клубы из Германии.

В нынешнем сезоне на счету сербского хавбека 21 матч и одна голевая передача.

Зделар перешел в ЦСКА в июле 2022 года из белградского «Партизана», его контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Всего за ЦСКА 29-летний полузащитник провел 96 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Он сыграл девять встреч за сборную Сербии.

Рейнджерс
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