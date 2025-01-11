Владимир Быстров: нам в одном клубе сказали заплатить судьям, чтобы они судили честно

— Я играл не во многих командах, поэтому догадаться несложно. Если честно, я не помню, как закончился матч, но точно не выиграли — проиграли или вничью сыграли. Да не факт, что всё так и происходит — левый человек пришёл и сказал, что нужно вот так сделать. Не факт, что это всё доходит до руководства и судей. Это околофутбольные люди, и они решают свои вопросы. Если бы я знал, что судье дали деньги, то мог бы сказать фамилию, имя, отчество и матч, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».