Степан Оганесян: Слишкович привнес в команду попытки играть в спартаковском стиле

— Тяжело сказать. Понятно, что все следили за этим, переживали. Мы понимаем его эмоции, но в то же время знаем, что есть регламент и последствия всего случившегося. Но сказалось ли это на игре команды? Вряд ли. В «Оренбурге» все профессионалы. Независимо от того, что бы там ни происходило, надо выходить на поле и выкладываться по максимуму.