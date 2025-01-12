Степан Оганесян: Слишкович привнес в команду попытки играть в спартаковском стиле

Футболисты «Оренбурга» ушли на зимнюю паузу в сезоне в крайне тяжелой ситуации. Они идут на последнем, 16-м месте в чемпионате России после 18 туров, отставая на шесть очков от спасительной 14-й строчки. Начав летом турнир с домашней победы над московским «Спартаком» (2:0) в первом туре, команда с тех пор не одержала ни одной победы в РПЛ. Весной у нее будет всего 12 туров, чтобы спастись от вылета.
В интервью «Известиям» футболист «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о причинах кризиса команды, оценил, повлиял ли на нее летний скандал с бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым, получившим годовую дисквалификацию (и два года условно) за оскорбление судей, а также прокомментировал игру своего бывшего клуба «Спартак».
«Много молодых ребят, все еще привыкали друг к другу»
— За счет чего «Оренбург» будет весной спасаться от вылета из РПЛ?
— Скажу банально: за счет очков, за счет побед (улыбается).
— Что нужно сделать, чтобы набирать их больше, чем до зимней паузы?
— Надо просто качественно подготовиться и на каждую игру выходить как на последнюю. За счет этого можно зарабатывать очки, побеждать. Я думаю, нам все это под силу, все реально.
— Сезон вы начали с убедительной победы над «Спартаком» (2:0), и со стороны вроде ничего не предвещало проблем в чемпионате. Когда и почему все пошло не так?
— Сложно сказать, в какой момент. В связи с чем? Тоже тяжело ответить. Наверно, череда событий повлияла. Сыграли вничью там, где могли выиграть. Проиграли там, где могли сыграть вничью. Так растеряли очки, в общем-то, в своих матчах где-то. Глупые потери очков, а дальше уже не смогли это переломить и застряли внизу. Плюс команда неопытная — много молодых ребят, все еще привыкали друг к другу. Может быть, это сыграло свою роль. Трудно найти какую-то отдельную причину.
— Насчет команды хочется уточнить. В принципе у вас в прошлом сезоне уже был опыт успешной борьбы за выживание — после провального старта «Оренбург» в итоге сохранил место в РПЛ без переходных матчей. Кого из того состава сейчас не хватает в плане опыта?
— Наверно, ребят повзрослее. Миши Сивакова, Владимира Полуяхтова, который теперь стал тренером. Таких ребят, которые уже бывали в подобных плачевных положениях и выбирались из них. У них большой опыт за спиной за счет чего, что они в своей карьере поиграли на разных уровнях и знают, как справляться с такими ситуациями. Они имеют что-то за спиной. И нам бы помогли.
— Если рассуждать задним умом, уход Лукаса Веры в «Химки» сказался?
— Лукас в любом случае хороший игрок. Сказался уход или нет, тяжело сказать. В каких-то матчах его нам могло не хватать. В каких-то, наоборот, без него хорошо складывается. Для «Химок» это усиление 100%.
— История с дисквалификацией Дмитрия Андреева повлияла на результаты?
— Тяжело сказать. Понятно, что все следили за этим, переживали. Мы понимаем его эмоции, но в то же время знаем, что есть регламент и последствия всего случившегося. Но сказалось ли это на игре команды? Вряд ли. В «Оренбурге» все профессионалы. Независимо от того, что бы там ни происходило, надо выходить на поле и выкладываться по максимуму.
«Мяч круглый, так что все под силу»
— Зимой в клубе сменилось руководство. Общались уже с новым президентом Кириллом Волженкиным и новым спортивным директором Исмаилом Ибрагимовым?
— Пока еще не было встреч. Думаю, вот сейчас, в ближайшие дни, будет первая наша встреча. Обсудим турнирное положение в целом и то, какие задачи у нас. И уже будем притираться друг к другу.
— Что нового привнес главный тренер команды Владимир Слишкович после своего октябрьского назначения в «Оренбург»?
— Сложно, наверное, выделить что-то прям отдельное. Каждый тренер привносит какие-то свои частички игры. Слишкович привнес попытки играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи.
— У вас сезон возобновляется выездным матчем со «Спартаком». Если он будет в том же состоянии, что и во второй половине осени, когда громил всех подряд в чемпионате, у вас будут шансы взять очки в этой игре?
— Непобедимых команд нет. Любую команду можно обыграть. Мяч круглый, так что все под силу.
— Есть объяснение, почему «Спартак» Деяна Станковича проигрывал вам в начале сезона, а потом в октябре так преобразился, что громил всех в следующие два месяца?
— Подбор игроков у них хороший, поэтому не удивлен их успехам. Почему не получалось в начале сезона? Наверно, потому, что тогда только пришел новый главный тренер. Потом игроки его поняли, а сам Станкович более детально изучил команду. В связи с этим у них получилась синергия, причем очень хорошая — все это видят.
— Этот «Спартак» чем-то напоминает «Спартак» времен Доменико Тедеско, в котором вы тренировались и вышли на замену в одном из матчей РПЛ?
— Может быть, отчасти. Но все равно, думаю, это разный футбол, разный посыл футбола.
— Задумываетесь, что будете делать в случае вылета из РПЛ? Останетесь в «Оренбурге» в первой лиге или попытаетесь найти варианты в премьер-лиге?
— Пока сложно говорить, что буду делать. Стараюсь об этом не задумываться. По мере поступления будем решать все эти проблемы, но я думаю, что у нас все получится, все мы исправим.
Алексей Фомин