Футболист «Динамо» Скопинцев планирует опубликовать несколько своих стихотворений

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Скопинцев планирует опубликовать несколько стихотворений собственного сочинения. Об этом Скопинцев рассказал ТАСС.
В понедельник футболисты «Динамо» вышли из отпуска, они прошли медобследование перед сборами. Ранее Скопинцев в шоу «Игра без мяча» на официальном YouTube-канале Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил, что пишет стихи, один раз он зачитывал свое стихотворение команде.
«Я пишу стихи в основном тогда, когда летаю, вдохновение находит, сейчас воспроизвести с ходу не получится, — сказал Скопинцев. — Но есть пара набросков, думаю, что скоро свет увидит новое стихотворное начало или продолжение. У меня есть определенный сборник, там стихотворений 10, но я просто их не афиширую. Это больше для души, близким рассказать, есть разные форматы. Идея опубликовать какие-то стихотворения есть. Как я к этому пришел? В школе хорошо литературу и историю изучал, как-то легко складываются слоги, может быть, речевой оборот позволяет формировать нужные предложения, которые плавно переходят в стихи».
«Кстати, читал я немного, просто колоссальный жизненный опыт, перемещение по странам, знание географии, истории и философии жизни. Меня постоянно спрашивают про мои любимые произведения или поэтов, но я никогда конкретно не отвечаю, потому что у нас очень глубинная русская литература и история. Много читал про серебряный век, выделять никого не буду, но могу сказать, что у нас талантливые люди всегда были, есть и будут», — добавил Скопинцев.