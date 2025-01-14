Футболист «Динамо» Скопинцев планирует опубликовать несколько своих стихотворений

«Я пишу стихи в основном тогда, когда летаю, вдохновение находит, сейчас воспроизвести с ходу не получится, — сказал Скопинцев. — Но есть пара набросков, думаю, что скоро свет увидит новое стихотворное начало или продолжение. У меня есть определенный сборник, там стихотворений 10, но я просто их не афиширую. Это больше для души, близким рассказать, есть разные форматы. Идея опубликовать какие-то стихотворения есть. Как я к этому пришел? В школе хорошо литературу и историю изучал, как-то легко складываются слоги, может быть, речевой оборот позволяет формировать нужные предложения, которые плавно переходят в стихи».