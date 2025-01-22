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Globo: футболист «Зенита» Клаудиньо планирует продолжить карьеру в Катаре

ТАСС, 21 января. Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо рассматривал переход в бразильский «Палмейрас», однако позже решил продолжить карьеру в Катаре. Об этом сообщает портал Globo.

Источник: Reuters

Ранее президент «Палмейраса» Лейла Перейра заявляла Globo, что клуб достиг соглашения с «Зенитом» о переходе игрока. Однако, по информации источника, 21 января представитель спортсмена связался с бразильским клубом и сообщил о желании Клаудиньо продолжить карьеру в Катаре.

Клаудиньо 27 лет, он перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «Брагантино». В составе петербургского клуба полузащитник провел 104 матча в различных турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 26 результативных передач. Вместе с «Зенитом» футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2021 году бразилец стал победителем Олимпийских игр в Токио. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.

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