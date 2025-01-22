Globo: футболист «Зенита» Клаудиньо планирует продолжить карьеру в Катаре

Клаудиньо 27 лет, он перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «Брагантино». В составе петербургского клуба полузащитник провел 104 матча в различных турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 26 результативных передач. Вместе с «Зенитом» футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2021 году бразилец стал победителем Олимпийских игр в Токио. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.