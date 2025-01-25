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«Краснодар» начал 2025 год с ничьей против китайского «Чэнду Жунчэн»

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с китайским «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: Sport24

Игра завершилась со счетом 1:1. Единственный гол в составе «быков» забил Кевин Ленини с передачи Джона Кордобы на 26-й минуте.

Следующий контрольный матч «Краснодар» проведет против московского «Спартака» 30 января.

Краснодар
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