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Источник: клуб из Саудовской Аравии предлагает «Спартаку» за Бабича 10 миллионов евро

Защитник «Спартака» Срджан Бабич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Иван Карпов.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, неназванный саудовский клуб предлагает «Спартаку» 10 миллионов евро за 28-летнего серба. Кроме того, Metaratings сообщает, что зарплата самого футболиста может составить 4 миллиона евро в год.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бабича в 6 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

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