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«Зениту» предрекли поражение в чемпионской гонке

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» может не получиться выиграть чемпионство в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, большое обновление состава в текущее трансферное окно может пройти болезненно для команды под руководством Сергея Семака.

«Не думаю, что “Зенит” займет первое место, хотя там и столетие намечается, и трансферы крупные есть. Будет очень сложно пересобирать команду сейчас — дай бог, чтобы они второе-третье место заняли!» — заявил Пономарев.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Зенит
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