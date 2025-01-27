Тренер «Зенита» пожаловался на нехватку игроков

«Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки — ничего страшного. В целом, самое негативное на сборе это травмы. В первый день и практически в последний — две травмы у Васильева и Караваева. У остальных игроков — микроповреждения», — рассказал Семак.