Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Зенита» пожаловался на нехватку игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал нехватку здоровых игроков одной из причин двух поражений за день на сборе в Катаре. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки — ничего страшного. В целом, самое негативное на сборе это травмы. В первый день и практически в последний — две травмы у Васильева и Караваева. У остальных игроков — микроповреждения», — рассказал Семак.

Ранее сообщалось, что защитник Вячеслав Караваев пропустит остаток сезона, также есть повреждение у нападающего Максима Глушенкова. Помимо них, по словам главного тренера «Зенита», также травмированы Дмитрий Васильев, Нуралы Алип и еще несколько игроков.

27 января «сине-бело-голубые» проиграли два товарищеских матча за день. Сначала они уступили московскому «Динамо» со счетом 1:3, а затем — лидеру чемпионата Армении «Ноа» со счетом 1:2.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь