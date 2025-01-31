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Дркушич присоединится к «Зениту» на следующей неделе

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, рассказал «СЭ», когда футболист прибудет в расположение сине-бело-голубых.

Источник: FC-ZENIT.RU

«В начале следующей недели он должен присоединиться к команде», — сказал Ратковица «СЭ».

Словенец летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Сочи». Сразу после трансфера Дркушич на правах аренды уехал в «Црвену Звезду».

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